Kocaeligücü Spor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antalya Hane Family Otelde 19 Ocak 22 Ocak arası 11.si düzenlenen İnternational Junior Cup turnuvasına kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Kocaeli’yi temsilen kulüp başkanı Hamdi Yılmaz teknik kadro olarak Kürşat Yağcı ve Arda Yılmaz’ın gözetiminde Kocaeligücü Spor Kulübümüz katılmıştır.Her zaman başarıyı hedefleyen kulübümüz sporcularına da bunu aşılamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda çocuklarımız eğlenmenin ve beraber zaman geçirmenin yanı sıra bolca maç oynamış, oyun sistemi olarak çokça övgü almış ve önümüzdeki maçlarda zaferlere ulaşabilmek adına çok büyük tecrübe kazanmıştır."
- Spor
Kocaeligücü Spor İnternational Junior Cup'a katıldı
Kocaeligücü Spor İnternational Junior Cup turnuvasına katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.