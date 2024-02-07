KÖRFEZ’DE GARİP BİR SANTRFOR HİKAYESİ !

TRANSFERİN SON İKİ GÜNÜNDE İLGİNÇ OLAYLAR YAŞANIYOR

Harekette bereket var demiş büyüklerimiz, ama bu kadar hareket de baş döndürüyor. 8 numara arayan Kocaelispor’da, aralık ayından sonra adeta fırtınalar esiyor. Bandırma deplasman maçında golünü atan, ancak Kandıralı eski futbolcumuz Taha Batuhan Kayıkçı’ya gereksiz yere tehlikeli bir ayak hareketiyle direkt kırmızı kart gören, oyundan çıkarken de kulübeye yumruk atıp, 2 maç cezasını perçinleyen Tanke, ülkesine dönmeye hazırlanıyordu.

BAŞKAN KOYUN DEVREYE GİRDİ, SAKARYA MAÇINDA OYNADI

Türkiye’de ve tabii ki Kocaelispor’da en çabuk uygulanan bir gizli anlaşma vardır: Latin Amerikalı futbolcular da, uzun yolculuk ve yoğunluk nedeniyle ülkelerine dönmek üzereyken, bir-iki hafta önceden de kasıtlı kart görürler ve teknik direktör kontrolündeki bu anlaşma sonrasında 15 gün erken yarıyıl tatiline girer, sevdikleriyle beraber olurlar. Çünkü bu onların dini bayramıdır. Bunu dea doğal sayarlar, ama bizim ülkemizde bu doğal s ayılmadığı için, iş katakulliye döner. Tanke ise Bandırma maçında kart gördü, ülkesine gitmeye hazırlandı, Ertuğrul sağlam izin vermedi, kritik Bodrum ve Sakarya maçları öncesinde cezayı bir maça indirtti. Tanke ilk yarının son maçı olan 3-1 yenildiğimiz Sakarya deplasman maçında sahada gezerek adeta protesto etti ve tatile çıktı.

ÇOCUĞU OLDU, PARASINI ALAMADI, GİTMEK İSTEDİ

Sonra öğrenildi ki Tanke ikinci kez baba olmuştu ve eşinin yanında bulunamamıştı. Bunun için Kocaelispor’u kafasından sildi. İkinci yarının ilk maçında, hakem katliamına maruz kaldığımız Manisa deplasmanında karşısında gol attı sayılmadı, penaltı yaptırttı verilmedi. Ardından Eyüp maçında etkisiz kaldı, Altay maçında sahada yürüdü, zar zor bir gol attı, affettirdi. Ancak son olarak Adanaspor ile iç sahada oynadığımız maçta, tamamen egoist oynarken, Sheydayev ve Beridze’ye bilerek pas atmayıp kaleye vurarak, tepki çekti. Hatta yeni takıma katılan Azeri Sheydayev ellerini yukarı kaldırarak tepkisini gösterdi. Sonunda Kocalespor 8 numara transferi yaparken, golcü olarak da, devre arasında kovduğu Kouakou’yu ek çözüm olarak sahaya sürmeye karar verdi. Tanke ise ailesiyle Japonya’ya gitmek üzere yola çıktı. Oradan gelecek 750 bin Avro ise kulübün futbolcularına ödenecek.