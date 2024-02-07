İŞKUR Kocaeli’nin yayınladığı listeye göre Kordsa Teknik Tekstil İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre İzmit’te faaliyet gösteren Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu ve 20-30 yaş aralığında 20 beden işçisi alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.
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Kocaeli’deki dev fabrika personel alacak!
İŞKUR Kocaeli’nin yayınladığı listeye göre Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.