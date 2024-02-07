Kocaeli’deki dev fabrika personel alacak!

İŞKUR Kocaeli’nin yayınladığı listeye göre Kordsa Teknik Tekstil İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre İzmit’te faaliyet gösteren Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu ve 20-30 yaş aralığında 20 beden işçisi alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.