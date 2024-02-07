07 Şub 2024 - 16:47- Asayiş G:

Ali Kılıç hayatını kaybetti

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kurucu üyesi Ali Kılıç hayatını kaybetti.

Ali Kılıç hayatını kaybetti mask

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kurucu üyesi Ali Kılıç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kılıç’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. İzmit Şehirlerarası Otogarı’nda bulunan Esadaş yazıhanesinin işletme sahibi olan Kılınç’ın cenazesi yarın Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
# çocuk, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kurucu üyesi Ali Kılıç

07 Şub 2024 - 16:47 - Asayiş

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