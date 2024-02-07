Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kurucu üyesi Ali Kılıç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kılıç’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. İzmit Şehirlerarası Otogarı’nda bulunan Esadaş yazıhanesinin işletme sahibi olan Kılınç’ın cenazesi yarın Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
07 Şub 2024 - 16:47- Asayiş Güncelleme:
Ali Kılıç hayatını kaybetti
Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kurucu üyesi Ali Kılıç hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.