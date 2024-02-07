Kocaeli’ye yeni bir fabrika daha açılıyor! Onlarca kişi istihdam edilecek

Gebze Elbizli Mahallesi mevkiindeki Kireçtaşı Madencilik Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Sahada Kireçtaşı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Kireç Fabrikası projesi ile ilgili olarak Kocaeli Valiliğine dosya sunuldu. Dosyanın incelenmesinin ardından Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başladığı duyuruldu.
155 MİLYON TL’YE MAL EDİLECEK
Proje kapsamında üç poligondan oluşan ÇED alanı belirlendi. Söz konusu projede iki alternatif tesis alanının sunulduğu görüldü. ÇED raporuna göre bir alan seçilerek tesis buraya kurulacak. Proje 155 milyon TL’ye mal edilecek. Proje kapsamında kireç ocağında 30, kırma eleme tesisinde 5, kireç fabrikasında 170 olmak üzere ortalama 200 işçinin istihdam edileceği raporda yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.