07 Şub 2024 - 16:57- Gündem G:

Kocaeli’ye yeni bir fabrika daha açılıyor! Onlarca kişi istihdam edilecek

Kireçtaşı Madencilik Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Sahada Kireçtaşı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Kireç Fabrikası projesinin ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında 200 kişi istihdam edilecek.

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Kocaeli’ye yeni bir fabrika daha açılıyor! Onlarca kişi istihdam edilecek mask
Kocaeli’ye yeni bir fabrika daha açılıyor! Onlarca kişi istihdam edilecek
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Gebze Elbizli Mahallesi mevkiindeki Kireçtaşı Madencilik Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Sahada Kireçtaşı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Kireç Fabrikası projesi ile ilgili olarak Kocaeli Valiliğine dosya sunuldu. Dosyanın incelenmesinin ardından Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başladığı duyuruldu.

Kocaeli’ye yeni bir fabrika daha açılıyor! Onlarca kişi istihdam edilecek

155 MİLYON TL’YE MAL EDİLECEK

Proje kapsamında üç poligondan oluşan ÇED alanı belirlendi. Söz konusu projede iki alternatif tesis alanının sunulduğu görüldü. ÇED raporuna göre bir alan seçilerek tesis buraya kurulacak. Proje 155 milyon TL’ye mal edilecek. Proje kapsamında kireç ocağında 30, kırma eleme tesisinde 5, kireç fabrikasında 170 olmak üzere ortalama 200 işçinin istihdam edileceği raporda yer aldı. 
# Kireçtaşı Madencilik Limited Şirketi, Kırma Eleme Tesisi ve Kireç Fabrikası

07 Şub 2024 - 16:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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