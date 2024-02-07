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Sen Anlat İzmit’ programı Karabaş Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri olan ‘Sen Anlat İzmit’ programı Karabaş Mahallesi’nde devam etti

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Sen Anlat İzmit’ programı Karabaş Mahallesi’nde devam etti mask
Sen Anlat İzmit’ programı Karabaş Mahallesi’nde devam etti
Sen Anlat İzmit’ programı Karabaş Mahallesi’nde devam etti
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları Karabaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların, talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Karabaş Mahalle Muhtarı Arif Çelik’e İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
# talep, ifade, İzmit belediyesi

07 Şub 2024 - 17:07 - Gündem

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