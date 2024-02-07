Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Türk lirası, dolar karşısında her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Goldman Sachs'ın analizi sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre, dolar/TL'nin 3 ay sonra 32 TL'ye ulaşacağı belirtilirken 6 ay sonrası için ise 34 lira seviyesine çıkacağı aktarıldı.
Goldman Sachs, dolar kurunun yıl sonunda ise 37 TL'yi göreceğini vurguladı.
Banka, doların 2025'te ise 40 lirayı aşması beklerken 2026 yılında 44 TL, 2027 yılında ise 48 lira olması öngörülüyor.
Goldman Sachs #dolar TL'nin tahminleri;
?3 ay sonra32 TL,
?6 ay sonra 34,
?12 ay sonra ise 37 TL olacağını öngörüyor.
Dolar TL kurunun;
?2025'te 40 TL,
?2026'da 44 TL,
?2027'de 48 TL olmasını bekliyor.#dolar #enflasyon #TÜİK
— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) February 7, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.