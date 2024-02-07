Hamas'tan '3 aşamalı öneri' açıklaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Katar merkezli El Cezire kanalına konuştu. Nazzal, Hamas'ın ateşkes ve esir takası için yaptığı "karşı teklifine" değindi. Nazzal, "Teklif, Paris konferansının ardından Hamas tarafından alındı. Hamas'ın cevabı ise daha spesifik oldu ve son tarihler verildi. Bu zaman çizelgeleri Hamas'ın kendisi tarafından belirlendi. Bu detayların hiçbirinden taviz verilemez. İsrail'in ölüm makinesi durdurulmalı. İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istiyoruz. Cevabımız gerçekçi ve taleplerimiz makul" ifadelerini kullandı.

Nazzal, Hamas'ın İsrailli yetkililerin söz konusu anlaşmaya ciddi şekilde bağlı olmadıklarından endişe ettiğini ve bu nedenle kalıcı ateşkesi anlaşmanın ikinci aşamasına koyduğunu söyledi. Nazzal, İsraillilerle bir ateşkes anlaşmasının sonuç vermesi durumunda "garantör" olarak hareket etmek üzere Katar, Mısır, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in seçildiğini belirterek, "Müzakerelerin başlamasını bekliyoruz. Başladıktan sonra nihai bir anlaşmaya varmak için yol boyunca her türlü engel ortadan kaldırılabilir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hamas'ın karşı teklifinin "biraz abartılı" olduğu yönündeki yorumu sorulan Nazzal, "ABD Başkanı'nın daha iyi bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Tamamen ön yargılı ve Gazze'ye karşı yürütülen savaşın bir parçasıydı. İsraillilere siyasi ve hukuki kılıf sağladı, Netanyahu'nun tüm hamlelerini destekledi, askeri ve mali yardım sağladı. ABD yönetiminin nihai bir karar vermesini bekliyoruz. Savaşın devam etmesini mi yoksa kalıcı ateşkes mi istiyorlar?" diye konuştu.

HAMAS'IN "KARŞI TEKLİF" NİTELİĞİNDEKİ CEVABI

İngiliz haber ajansı Reuters, Hamas’ın Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen teklife cevap niteliğindeki teklifine dair taslak belgeye ulaştı. Reuters’ın haberine göre Hamas, her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi. Bu süre zarfında Gazze’deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilecek, cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Müzakerelere yakın bir kaynak, Hamas'ın karşı önerisinin başlangıçta kalıcı bir ateşkes garantisi gerektirmediğini, ancak “son rehineler serbest bırakılmadan önce ateşkes sırasında savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılması” gerektiğini söyledi.

Belgeye göre, ilk 45 günlük aşamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Gazze’deki tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak. İsrail, ayrıca ilk aşamada askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekecek. İkinci aşamanın uygulanması ise taraflar "karşılıklı askeri operasyonlara son verilmesi ve tam sükunete dönülmesi için gerekenler konusunda dolaylı görüşmeler" sonuçlanıncaya kadar başlamayacak. İkinci aşama, geriye kalan erkek rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin sınırlarının dışına çekilmesini" içerecek. Üçüncü aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Ateşkes aynı zamanda açlıkla karşı karşıya olan ve temel malzeme sıkıntısı çeken Gazze'deki çaresiz sivillere gıda ve diğer yardım akışının da artırılmasını içerecek.

"Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar” askerlerini Gazze'den çekmeyeceğini belirten İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.

KATAR, HAMAS’IN ANLAŞMAYA OLUMLU YANIT VERDIĞINI DUYURMUŞTU

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas’ın olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu. Al Thani, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu, ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” demişti.

Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarını ve Hamas’ın yanıtının İsrail'e iletildiğini belirtmişti.