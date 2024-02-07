Bakan Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Bakan Şimşek, Manisa iş dünyasıyla mali politikaları paylaşarak, iş dünyasının talep ve sorunlarını dinledi. Toplantı, 6 Şubat depreminin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeler ile izlenen politikaların detayları, Manisa iş dünyasıyla en ince ayrıntısına kadar paylaşıldı.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Bakan Şimşek, toplantıda yaptığı sunumda, iş dünyasına önemli mesajlar iletti. Son dönemde izlenen ekonomik politikaların elde ettiği kazanımları vurgulayan Şimşek, doğru politikaların izlenmesiyle ekonominin daha üst seviyelere çıkabileceğini belirtti. Kısa vadeli hedeflere odaklanan Şimşek, ülke ekonomisinin dış dünyada kaydettiği ilerlemeyi rakamlarla açıkladı ve haziran ayından itibaren enflasyonda düşüş yaşanacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Çünkü fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz. Fiyat istikrarı bu programın özüdür, önceliğidir. Çünkü fiyat istikrarını sağlayamazsak sizin arzuladığınız tarzda nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz. Sadece illüzyon olur, geçici dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı, sürdürülebilir yüksek büyümenin bir tane ön şartı var, o da fiyat istikrarıdır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: PARA DURUMU