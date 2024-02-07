Kamu işçilerinden ek zam talebi!

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, yapılan yüzde 49,25'lik artışın toplumun tüm kesimlerine yansıtılmasının önemine vurgu yaptı. Kayabaşı, yazılı bir açıklama yaparak asgari ücretliler, memurlar ve emeklilerin maaş ve ücret iyileştirmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kamu işçilerinin ücretlerine 31 Aralık 2023'te yürürlükteki Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında yüzde 32,57'lik bir artış yapıldığını hatırlatan Kayabaşı, 29 Ocak 2024'te imzalanan ek protokolün, yüzde 32,57'lik zammın ocak ayından sonraki toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı dönemlerinde geçerli olması konusundaki düzenlemeyi olumlu bulduklarını ifade etti.

Ancak, hayat pahalılığı ve alım gücündeki sürekli düşüş nedeniyle toplumun birçok kesimine yapılan yüzde 49,25'lik artıştan faydalanamayan kamu işçilerinin, bu oranın tamamını almalarının önemli olduğunu savunan Kayabaşı, "Kamu işçilerine yapılan bu iyileştirmenin tam anlamıyla yansıtılmaması, ücretler arasındaki farkı artırmaktadır. Kamu işçileri için Kamu Çerçeve Protokolü olmasına rağmen, artan enflasyon karşısında ücretlerin değer kaybettiği ve bir düzenleme yapılması gerektiği açıktır." ifadesini kullandı.

Yüzde 49,25'lik artış tüm kamu işçilerine yapılmalı

Kamu işçilerinin beklentisinin arttığını aktaran Kayabaşı, şu açıklamalarda bulundu:

"Kamuda bozulan ücret dengesinin giderilmesi, açılan ücret makasının dengelenmesi ve çalışma barışı ve huzurunun sürdürülebilmesi adına hükümete çağrıda bulunuyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve hükümetimiz arasında 29 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ek çerçeve anlaşma protokolü ile yürürlük süreleri farklı olan toplu iş sözleşmelerinin zam dönemlerinde yüzde 32,57'lik ücret zammı verilmesi yönündeki düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Ancak tüm kamu işçisinin yüzünü güldürecek ve ocak ayından itibaren geçerli olacak bir düzenleme ile KÇP'ye yeni bir ek protokol daha yapılarak toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılması önem arz etmektedir."

Kaynak: PARA DURUMU