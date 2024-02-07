Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren "bayram ikramiyesi artacak mı" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt geldi.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Işıkhan, "Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu:

2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL’ye, 2023 yılında 4 bin TL’ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik.

Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.

Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz. 2018 yılından bu yana uygulanan bir ödeme aslında. Sosyal devlet olmanın gereği olarak emeklilerimize destek veriyoruz.

'Aylıkları eşitledik'

Tüm emeklilerimiz 2024 ocak ayından itibaren aylıklarını eşitledik. Dün SSK’lı 10 milyon 799 bin 98 emeklimize bugün ise Bağ-Kur’lu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. Toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark tutarı 15 milyar 845 milyon 208 bin 523 TL fark ödemesi yapacağız.

EYT’den faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. Başvurular geldikçe bekleyen dosyalar tekrar sisteme entegre edilecektir. Şu an mevcut durumda hak ediş sağlandıktan sonra emeklilerimizi biz sisteme dahil ediyoruz. EYT’den sonra emekli olan 2 milyon vatandaşımızın olduğunu söyledim. Son verilerde 950 bin dolayında EYT’den emekli olan vatandaşımızın da çalışmaya başladığını söyleyebiliriz.

EYT’de bu süreç devam ediyor. Talepler ve başvurular oldukça da bizim beklentimiz 2024 yılı sonunda 16 milyon 400 bine yakın emekli sayısı öngörüyoruz.