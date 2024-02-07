Eşinden şiddet gören Hatice Ekemen hayatını kaybetti

İzmit Gültepe Fatih Mahallesi’nde yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda ilaçlarını içmediği gerekçesiyle eşi tarafından şiddete uğrayan 3 çocuk annesi 75 yaşındaki Hatice Ekemen, dün devlet tarafından koruma altına alındığı bakım evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Hatice Ekemen’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Gültepe Fatih Mahallesi Taş Ocakları Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.