Eşinden şiddet gören Hatice Ekemen hayatını kaybetti

İzmit Gültepe Fatih Mahallesi’nde yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda ilaçlarını içmediği gerekçesiyle eşi tarafından şiddete uğrayan 3 çocuk annesi 75 yaşındaki Hatice Ekemen, dün devlet tarafından koruma altına alındığı bakım evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Hatice Ekemen’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Gültepe Fatih Mahallesi Taş Ocakları Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.