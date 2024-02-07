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Ocak Partisi’nden Fatih Erbakan hakkında suç duyurusu

Ocak Partisi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ‘Adnan Oktar’ suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu öne sürerek konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Demirören Haber Ajansı
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Ocak Partisi’nden Fatih Erbakan hakkında suç duyurusu mask

Ocak Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay ve beraberindekiler Ankara Adliyesi’ne gelerek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ocak Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay, şunları söyledi:

“HER FIRSATTA ADNAN OKTAR’I ÖVEN…”

“Ne acıdır ki, bugünlerde Türkiyemizdeki siyasetin, İsrail gibi dış devletlerin politikaları yüzünden, milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlenemez hale geldiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bireysel inisiyatif alarak ürettiği, Kudüs politikaları milletimizin iradesini göstermektedir. Bu durum İsrail için çok zor bir hal almış olacak ki, İsrail Türkiye’deki dostlarına bazı tavsiyelerde bulunmuş, görünen o ki bunun da ötesinde onlara yapmaları gerekenleri emretmiştir. Bu bölücü telkinin ilk muhataplarından olan Adnan Oktar suç örgütü ve neredeyse birlikte hareket ettiği diğer bölücü örgütlerin ülkemize de siyasiler üzerinden ayar vermeye çalıştığını üzülerek görüyor, siyasi duruşlarının nasıl değiştiğini hayretle seyrediyoruz. Her fırsatta suç örgütü Adnan Oktar’ı ve onun ahlak dışı yapısını öven, ona sahip çıkan Fatih Bakan bu dönemde geçmiş yıllarda FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz kişi ve kişilerle bir olmuş, yetmemiş genel başkanlığını yaptığı siyasi partide de kritik makamlara getirmiştir. 

“NEDİR BU TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI?”

Sonuç olarak ne yazık ki bu parti, kurumsal kimliği altında İsrail kontrollü bir politika seyreder hale gelmiştir. Ocak Partisi olarak, İsrail ve tüm emperyal güçlerin Sayın Erdoğan’ın gitmesini istemekte olduğunun farkındayız, bu minvalde Fatih Bakan’a biz özellikle ‘Erbakan’ diyemiyoruz. Çünkü merhum Necmettin Erbakan’ın yolundan gidememiş; aksine, kirli ve bir o kadar ahlaksız bir örgütü savunur hale gelmiştir. Acaba İsrail, Adnan Oktar üzerinden bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı yapan Fatih Bakan beye bir şantajda mı bulunmuştur? Nedir bu Adnan Oktar sevgisi? Nedir bu Türkiye düşmanlığı? Geçmişte FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz kişilerin Yeniden Refah Partisi’nde kümelenmelerinin amacı nedir? Bu soruların yanıtlarını hukuk içinde aramak üzere bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşan seçimler üzerinden Türkiye’ye ayar vermek isteyen dış devletlerin oyunlarının deşifre edilmesi için gereğini öncelikli görevimiz addettik, bu aldığımız tavır demokrasinin gereğidir.”
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07 Şub 2024 - 18:00 - Siyaset

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(5)
04

Eroldemirbek - erdoğan suriye sınırımızdaki mayınları neden söktürdü kim istedi sökülmesini . BOP denilen şey ne idi eş başkanı kim ?

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 18:19
03

Eroldemirbek - israil erdoğan ı sevmese yahudi cesaret madalyası vermezdi . erdoğan yahudiye kızıyor olsa o madalyayı kafalarına atardı geçin bunları.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 18:17
05

Olmaz Öyle - @Eroldemirbek 03 nolu yoruma cevabı: İkile 1

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 18:33
02

Eroldemirbek - hangisi fetöcü değildi hangisi adnan hocacı değildi . fetönün siyasi ayağını neden araştırılmasın istediler . oyum yeniden refaha rahmetli hocamızın oğluna .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 18:15
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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