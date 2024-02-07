24 yaşındaki Şükrü Can'ı öldürdüler! Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili şok detay

Saldırıda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu(24) yaralandı. Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
9 GÖZALTI
Olayla ilgili inceleme başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Bursa'da operasyonla yakaladı. Olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KÖPRÜYE LAZER IŞIKLI 'GEREĞİ YAPILACAKTIR' YAZISI
Köseoğlu'nun cenazesi ise Çatalca Subaşı Köyü'nde toprağa verilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtılan lazer ışıklı görüntüde 'Şükrü Can Köseoğlu ölümsüzdür, gereği yapılacaktır" yazdığı görüldü.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.