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24 yaşındaki Şükrü Can'ı öldürdüler! Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili şok detay

Olay, 11 Ocak Perşembe günü 01.00 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’in de içinde bulunduğu otoparka gelen 3 şüpheli uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

24 yaşındaki Şükrü Can'ı öldürdüler! Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili şok detay mask
24 yaşındaki Şükrü Can'ı öldürdüler! Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili şok detay
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Saldırıda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu(24) yaralandı. Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 GÖZALTI

Olayla ilgili inceleme başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Bursa'da operasyonla yakaladı. Olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÖPRÜYE LAZER IŞIKLI 'GEREĞİ YAPILACAKTIR' YAZISI

Köseoğlu'nun cenazesi ise Çatalca Subaşı Köyü'nde toprağa verilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtılan lazer ışıklı görüntüde 'Şükrü Can Köseoğlu ölümsüzdür, gereği yapılacaktır" yazdığı görüldü.

24 yaşındaki Şükrü Can'ı öldürdüler! Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili şok detay

Kaynak: MİLLİYET
# inceleme

07 Şub 2024 - 18:13 - Asayiş

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