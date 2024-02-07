Kira ödemelerini IBAN ile yapanlar uyarıldı! Yargıtay yeni bir karar paylaştı!

Ev sahibi ve kiracı ilişkileri son yıllarda en çok konuşulan konu başlıkları arasında yerini aldı. Özellikle de kiralardaki fahiş artış ile birlikte yaşanan sorunlar artış gösterdi. Konuyla ilgili Yargıtay yeni kararlar aldı. İşte” o kararlar…

Yargıtaydan emsal niteliğinde karar

Ev sahibi kiracı ilişkilerinin son yıllarda gergin olması ile birlikte gündeme pek çok farklı konu başlığı gelmeye başladı. Özellikle de kiralar üzerindeki fahiş artış sebepli yaşanan problemler artış gösterdi. Ev sahipleri kiracılarını evden çıkarmak adına farklı yöntemler uygulamaya başladı. Konuyla ilgili Yargıtay kirasını banka üzerinden IBAN numarası ile yatıran vatandaşları ilgilendiren bir karara imza attı.

Yeni karar paylaşıldı

Özellikle de büyük şehirler için kiralık ev bulmanın son derece zor olduğu bir döneme girildi. Kiracının yeni bir eve taşınması ile nakliye giderleri ve depozito ücretleri ile kira ücretleri katlanıyor. Komisyon tutarı da bu ücrete ekleniyor. Tüm bu masraflardan kaçınmak isteyen vatandaşlar oturdukları evleri artık değiştirmek istemiyor. Fakat ev sahipleri de evlerini çok yüksek bedelle kiraya vermek adına mevcut kiracılarını çıkarmaların farklı yollarını arıyor. Bu sebep ile birlikte pek çok farklı yol deneyen ev sahipleri son olarak İBAN üzerinden yatırılmış olan kira bedelleri ile ilgili itirazlarını Yargıtay kararına sundu.

Kira bedellerini bankadan ödeyenlere uyarı

Kira bedellerini banka üzerinden online şekilde ödeyen kiracıların kiralarını eksik olarak yatırmış olduğu gerekçesiyle birlikte tahliye talebi yapıldı. Fakat kira bedelinin tam olarak yatırılması ile birlikte kiracı banka tarafından bir kesintiye maruz bırakılıyor. Bu kesintiden kiracının sorumlu olup olmadığı ile ilgili başlıklar gündeme geliyor.

Son zamanlar içinde en çok sıkıntı yaşanan konu başlıklarından biri kiracı ve ev sahibi uyuşmazlıkları olmuştu. Bu anlaşmazlıkların çözümü için pek çok kanuni düzenlemeden yararlanılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan durum üzerine bakıldığı zaman olaydaki yer ve önem bakımından bankacılık kanunu üzerine bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: PARA DURUMU