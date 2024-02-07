Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem şehitlerini anma programı hazırlayan İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, körfez Belediye Meclis Üyesi aday adayları Fırat Türker, Vehbi Kıranşal, Fatih Öztürk, İlçe Başkanı Mehmet Candemir, İlçe SKM Başkanı Mete Gür ve ilçe yönetimi kalabalık olarak Deprem Anıtı önünde toplandılar.

Anıta, Azmi Cihat Hatipoğlu ve Erhan Yenilmez birlikte çelenk koyduktan sonra deprem şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Azmi Cihat Hatipoğlu, depremin değil çürük binaların öldürdüğünü hatırlatarak, “Bizim yönetimimizde inşaatların denetimi tam olarak yapılacak ve usulsüzlüğe izin verilmeyecektir. İlçemizde kısa sürede binalar incelenecek ve tehlikeli olan binalar için gereken çalışmalar yapılacaktır. Deprem tehdidi karşısında sözde değil, uygulamada önlemler alınacaktır” dedi.