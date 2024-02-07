- Siyaset

Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular

1999 Marmara Depremi sırasında Körfez Belediye Başkanı olan ve çizimini kızı ile damadının ücret almadan yaptığı Deprem Anıtını yaptıran Körfez eski Belediye Başkanı Erhan Yenilmez ile birlikte 6 Şubat deprem şehitlerini anan Azmi Cihat Hatipoğlu ve ekibi çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundular.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular mask
Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular
Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular
+2
Haber albümü için resme tıklayın

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem şehitlerini anma programı hazırlayan İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, körfez Belediye Meclis Üyesi aday adayları Fırat Türker, Vehbi Kıranşal, Fatih Öztürk, İlçe Başkanı Mehmet Candemir, İlçe SKM Başkanı Mete Gür ve ilçe yönetimi kalabalık olarak Deprem Anıtı önünde toplandılar.

Anıta, Azmi Cihat Hatipoğlu ve Erhan Yenilmez birlikte çelenk koyduktan sonra deprem şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Azmi Cihat Hatipoğlu, depremin değil çürük binaların öldürdüğünü hatırlatarak, “Bizim yönetimimizde inşaatların denetimi tam olarak yapılacak ve usulsüzlüğe izin verilmeyecektir. İlçemizde kısa sürede binalar incelenecek ve tehlikeli olan binalar için gereken çalışmalar yapılacaktır. Deprem tehdidi karşısında sözde değil, uygulamada önlemler alınacaktır” dedi.

Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular
Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular
Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular
Deprem anıtının mimarı ile birlikte çelenk koydular

# 6 şubat, Deprem, aday, Kahramanmaraş

07 Şub 2024 - 18:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.106.208 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL