Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarının programı açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:
16 Şubat Cuma:
20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Kocaelispor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
18 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK ( Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.