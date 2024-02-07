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Göztepe coştu

Lundqvist ve Heliton transferleriyle hedefi 12’den vuran İzmir ekibi, Austria Klagenfurt’un 27 yaşındaki orta sahası Turgay Gemicibaşı’yla da anlaştı

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Göztepe coştu mask

Ara transferde İsveçli orta saha Lundqvist ile Brezilyalı stoper Heliton'u renklerine bağlayan Göztepe, bir oyuncuyu daha bitirdi. Sarıkırmızılılar, son olarak Austria Klagenfurt takımında oynayan Turgay Gemicibaşı'yla anlaşma sağladı.

SIRADA FORVET VAR

Orta saha pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncuyu bitiren Göztepe'de gözler artık forvet transferine çevrildi. İzmir ekibi, bu hafta içinde yabancı bir forveti daha duyuracak. Teknik heyet talep ederse ileri uca bir takviye daha yapılacak.

Geçen yıl Kasımpaşa'da kiralık olan Turgay, bu sezon 19 maçta süre aldı.
# var, talep

07 Şub 2024 - 19:09 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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