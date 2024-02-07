Göztepe coştu

Ara transferde İsveçli orta saha Lundqvist ile Brezilyalı stoper Heliton'u renklerine bağlayan Göztepe, bir oyuncuyu daha bitirdi. Sarıkırmızılılar, son olarak Austria Klagenfurt takımında oynayan Turgay Gemicibaşı'yla anlaşma sağladı.
SIRADA FORVET VAR
Orta saha pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncuyu bitiren Göztepe'de gözler artık forvet transferine çevrildi. İzmir ekibi, bu hafta içinde yabancı bir forveti daha duyuracak. Teknik heyet talep ederse ileri uca bir takviye daha yapılacak.
Geçen yıl Kasımpaşa'da kiralık olan Turgay, bu sezon 19 maçta süre aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.