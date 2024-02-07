İnfluenza uyarısı: Çocuklarda görülen belirtilere dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, influenza (grip) hakkında önemli bilgiler verdi. Grip, çocuklarda ani başlayan yüksek ve dirençli ateşin, boğaz ağrısının, baş ağrısının, öksürüğün, yaygın kas ve eklem ağrısının, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkabilmekte olduğunu vurguladı.

Dr. Taşkın, influenza virüsünün damlacık yoluyla veya yüzeylere dokunulmasıyla bulaştığını belirtti. Öksürme veya hapşırma durumlarında mendil veya dirsek içine öksürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, grip aşısının uzmanlar tarafından tavsiye edilmesinin önemine değindi.

Özellikle küçük çocuklarda dirençli ateş ve halsizlik belirtilerinde influenza şüphesi olduğunu ifade eden Dr. Taşkın, bu durumun zatürreye (pnömoni) yol açabileceği uyarısında bulundu. Grip ile ilişkili komplikasyonlardan birinin kas iltihabı olduğunu belirtti ve bu durumda çocuğun ağrı hissedebileceğini ifade etti.

Dr. Taşkın, gribin oldukça bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, bulaş riskinin ilk 5 günün en yüksek olduğunu vurguladı. Ellerin sık sık yıkanması, öksürürken veya hapşırırken ağzın ve burnun bir mendille kapatılması, kullanılan mendillerin hızla atılması, yüksek ateş veya kendini iyi hissetmeme durumlarında evde kalınması ve diğer insanlarla temasın mümkün olduğunca azaltılması önerilerinde bulundu.