Anemi Nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Dahiliye Uzmanı Abdulvahap Doğan, anemi hakkında bilgi verdi. Anemi, kandaki hemoglobin (Hgb) seviyesinin belirlenmiş standartların altına düşmesi durumudur. Bu durumun yetişkin erkeklerde 13 gr/dl, yetişkin kadınlarda 12 gr/dl, gebelerde ise 11 gr/dl'nin altında olması anlamına gelir. Doğan, aneminin en yaygın nedeninin demir eksikliği olduğunu belirtti.

ANEMİYE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Abdulvahap Doğan, aneminin özellikle menopoz öncesi kadınlarda sıkça görüldüğünü ifade etti. Bunun yanı sıra, aşırı menstrual kanamalar, yetersiz lif içeren beslenme, sindirim sistemi hastalıkları ve kronik kan kaybı gibi faktörlerin de anemiye sebep olabileceğini söyledi.

ANEMİ BELİRTİLERİ

Anemi belirtilerini sıralayan Doğan, bu durumun kişinin günlük yaşantısını etkileyebilecek semptomlar ortaya çıkarabileceğini belirtti. Belirtiler arasında çabuk yorulma, enerji kaybı, düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, soluk cilt, bacak krampları ve uykusuzluk yer alır.

ANEMİ TEDAVİSİ VE BESLENME

Anemi tedavisinde demir replasmanının önemli olduğunu vurgulayan Doğan, bu tedavinin oral, intramuskuler veya intravenöz olarak uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca, tedaviye ek olarak beslenme ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. Demir açısından zengin gıdalar arasında kırmızı et, kuru baklagiller, kuru meyveler, tahin, pekmez, tavuk, taze sebzeler, ton balığı, kuruyemişler ve yumurta gibi besinleri önerdi.

Son olarak, tedavi edildikten sonra aneminin düzenli takip edilmesinin önemine değinen Doğan, hastaların hekimleriyle işbirliği içinde olmalarının ve önerilere uygun bir şekilde tedaviye devam etmelerinin gerektiğini belirtti.