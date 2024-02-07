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BTP Körfez adayı Gülsüm Demir esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir, esnafın taleplerini dinleyerek, zamanı geldiğinde, Başkan olduğumda hızlı bir şekilde bu sorunların üstesinden geleceğini söyledi.

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BTP Körfez adayı Gülsüm Demir esnaf ziyaretlerine devam ediyor mask
BTP Körfez adayı Gülsüm Demir esnaf ziyaretlerine devam ediyor
BTP Körfez adayı Gülsüm Demir esnaf ziyaretlerine devam ediyor
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Diğer ilçelerde de olduğu gibi Körfez'de de çok dürüst ve tecrübeli kadro oluşturduklarını dile getiren Demir, "Siz yeter ki oyunuzu bize verin, biz hakkıyla yönetmesini biliriz" dedi. Kendisini güler yüzle karşılayan esnaflar, yerel seçimde oylarını Gülsüm Demir'e vereceklerini ve artık bazı şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini dile getirdiler.

07 Şub 2024 - 19:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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