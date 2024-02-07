BTP Körfez adayı Gülsüm Demir esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Diğer ilçelerde de olduğu gibi Körfez'de de çok dürüst ve tecrübeli kadro oluşturduklarını dile getiren Demir, "Siz yeter ki oyunuzu bize verin, biz hakkıyla yönetmesini biliriz" dedi. Kendisini güler yüzle karşılayan esnaflar, yerel seçimde oylarını Gülsüm Demir'e vereceklerini ve artık bazı şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini dile getirdiler.