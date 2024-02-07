BTP Körfez adayı Gülsüm Demir esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Diğer ilçelerde de olduğu gibi Körfez'de de çok dürüst ve tecrübeli kadro oluşturduklarını dile getiren Demir, "Siz yeter ki oyunuzu bize verin, biz hakkıyla yönetmesini biliriz" dedi. Kendisini güler yüzle karşılayan esnaflar, yerel seçimde oylarını Gülsüm Demir'e vereceklerini ve artık bazı şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini dile getirdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.