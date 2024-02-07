Erdoğan konut vaadini revize etti

Cumhurbaşkanve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2023'te Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir" dedi.

200 BİNE İNDİRDİ

Bugün, Şanlıurfa 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan,

"Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız" dedi. Böylece bir yılda 319 bin adet konut yapacağız diyerek sadece 25 bin konut teslim eden iktidar depremzedelere verdiği sözü de tutamayacağını ilan etmiş oldu.

YÜZDE 8'İ...

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın açıkladığı verilere göre, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 11 ili etkileyen iki depremin ardından TOKİ tarafından ihalesi yapılmış konut miktarı toplamda 108 bin 936 adet de kaldı. İMO'ya göre, kısa vadede bitirilip teslim edilebilecek konut miktarı TOKİ verilerine göre 25 bin civarında. Bu durum siyasilerin geçen yıl verdikleri sözlerin veya ortaya koydukları hedefin ancak yüzde 8’ine tekabül ediyor.

Kaynak: SÖZCÜ