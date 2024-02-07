Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün bugün İbrahimağa Caddesi’nde (Eşref Bitlis Parkı çevresi) vatandaşlarla birlikteydi. Seçim çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte esnaflar ziyaret edildi.
Yeniden Refah’a Gebzelilerden tam destek
Vatandaşların desteği Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün’le. Yeniden Refah Partisi bu destekle birlikte seçime doğru kararlılıkla ilerliyor. Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün vatandaşlarla selamlaşıp Gebze için planladıkları projelerden ve çözümlerden bahsediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.