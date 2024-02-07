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Yeniden Refah’a Gebzelilerden tam destek

Yeniden Refah Partisi’nin Gebze’deki seçim çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

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Yeniden Refah’a Gebzelilerden tam destek
Yeniden Refah’a Gebzelilerden tam destek
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Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün bugün İbrahimağa Caddesi’nde (Eşref Bitlis Parkı çevresi) vatandaşlarla birlikteydi. Seçim çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte esnaflar ziyaret edildi.

Yeniden Refah’a Gebzelilerden tam destek

Vatandaşların desteği Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün’le. Yeniden Refah Partisi bu destekle birlikte seçime doğru kararlılıkla ilerliyor. Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün vatandaşlarla selamlaşıp Gebze için planladıkları projelerden ve çözümlerden bahsediyor.

 
# Yeniden Refah Partisi, seçim

07 Şub 2024 - 20:56 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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