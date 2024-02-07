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Hüseyin Sancar vefat etti

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Atik Sokak’ta ikamet eden kaynak ustası Hüseyin Sancar(92) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Hüseyin Sancar vefat etti mask

3 çocuk babası Hüseyin Sancar’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk

07 Şub 2024 - 20:58 - Asayiş

Mahreç  Aygün Baş

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