Hüseyin Sancar vefat etti

3 çocuk babası Hüseyin Sancar’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Körfez Mimar Sinan Mahallesi Atik Sokak’ta ikamet eden kaynak ustası Hüseyin Sancar(92) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.