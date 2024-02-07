- Asayiş

Meliha Barut hayatını kaybetti

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent 2. Etap’ta ikamet eden tercüman Meliha Barut (68) MS hastalığı nedeni ile vefat etti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Meliha Barut hayatını kaybetti mask

Emekli İbrahim Barut’un eşi 2 çocuk annesi Meliha Barut’un cenazesi Körfezkent Emlak Konut Cami öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk, emekli

07 Şub 2024 - 21:07 - Asayiş

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.106.208 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL