AKP çoğunluğu sağlayamadı, oturum kapandı

Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay da yaptığı konuşma üzerinden Muhalefet parti temsilcileri ile İktidar partisi AKP Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
SAADET PARTİSİ YOKLAMA İSTEDİ
Tartışmaların ardından muhalefet partilerinin ' deprem' ile ilgili önergeleri görüşülmek üzere gündeme geçildi.
İlk olarak depremle ilgili Saadet Partisi'nin önergesi görüşüldü. Görüşmeler tamamlanıp önerge oylamasına geçilirken Saadet Partisi yoklama istedi.
OTURUM KAPANDI
Yapılan 3 yoklamada da iktidar milletvekilleri yeterli sayıya ulaşamayınca oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturumu Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.