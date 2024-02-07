AKP çoğunluğu sağlayamadı, oturum kapandı

Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay da yaptığı konuşma üzerinden Muhalefet parti temsilcileri ile İktidar partisi AKP Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

SAADET PARTİSİ YOKLAMA İSTEDİ

Tartışmaların ardından muhalefet partilerinin ' deprem' ile ilgili önergeleri görüşülmek üzere gündeme geçildi.

İlk olarak depremle ilgili Saadet Partisi'nin önergesi görüşüldü. Görüşmeler tamamlanıp önerge oylamasına geçilirken Saadet Partisi yoklama istedi.

OTURUM KAPANDI

Yapılan 3 yoklamada da iktidar milletvekilleri yeterli sayıya ulaşamayınca oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturumu Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: SÖZCÜ