Prof. Dr. Ahmet Ercan, "korktuğum 3 yer" diyerek o bölgeleri uyardı

Beni şu anda korkutacak bölüm: Palu ile Bingöl-Karlıova arasıdır. Bir de kırıkların tam çatıştığı yer Kahramanmaraş ile Malatya arasındaki Sürgü-Çardak Kırığı ve Çöşnük kırığının bulunduğu kesim. Doğanşehir kırığının bulunduğu yer. Buralar, 5.5-6 büyüklüğünde deprem yaratabilir. Bunlar yıkım yaratmaz. Bu bölge artık rahatladı.

Ercan, "Ben, korktuğum 3 yeri söyledim size… Bir tanesi Palu ile Karlıova arası diğeri Malatya kırığı ama olasılığı az, bir tanesi de Pazarcık-Yeseve Kolu" dedi. Ercan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Malatya'dan Pütürge’ye kadar kırıldı, Palu'ya kadar dayandı. Bu bölgede yıkıcı bir deprem kısa bir süre içerisinde beklemiyoruz. Deprem hangi sıklıkta olur? Oradaki gerginlik yığılmasının hızına bağlı olarak değişir. Doğu Anadolu'da genellikle gerginlik çok yavaş birikiyor. Bazı yerlerinde özellikle kuzey kısmında; Pütürge ile Karlıova arasında ise yaklaşık yılda 1 santimetreye kadar birikme var. Hız ne kadar fazla ise deprem o kadar çok olur bölgede.

Bingöl-Karlıova'nın çekincesi çok yüksektir. Karlıova'nın olduğu yer Doğu Anadolu kırığı ile Kuzey Anadolu kırığının tam çatlağındadır. Tabii bu Karlıova kırıldıktan sonra gerginliğin bir kısmını Erzincan'a doğru yöneltecektir. Burada da bir gerginlik birikimi beklenir. Kuzey Anadolu kırığında gerginlik biriktirme hızı yılda 2-3 santimetredir. Bu demektir ki buralarda daha sık deprem olur.

Malatya'nın batısında olan Kemaliye'ye doğru ve oradan Ovacık'a doğru uzanan Malatya kırığı var. Bu kırık çok uzun süredir çok deprem üretmedi. Bunun deprem üretebilirliğini şu anda bilmiyoruz.

Özellikle Hataylıların çok merak ettiği, deprem aslında Ölüdeniz kırığının Kuzey ucunda patladı. Pazarcık ve Narlıda patladı ama hiç beklenmedik bir teknik ile bu deprem dalgaları gelişti. Narlı ve Pazarcık'ta çıkan deprem dalgaları normalde güneye doğru kırıp Ölüdeniz-Yeseme kırığını kırması gerekirken bu kuzeye doğru gidip Doğu Anadolu kırığına atladı. Oradan Malatya'ya doğru ilerledi ve önce Malatya'yı yıktı sonra beklenmedik bir şekilde geri döndü. Kahramanmaraş'ı yıktı sonra durmadı oradan da Kırıkhan'a doğru geldi ve dehşet bir olay oluştu. Bu çok ender oluşan bir olay… Dalga, Kırıkhan'a gelince Hatay da yorganın ucu gibi sallanmaya başladı. Hızı böylece arttı. Yani hallaç pamuğu gibi attı.

Bu kırılırsa ne olur? Bu kırılırsa Gaziantep, Kilis, Osmaniye öncelikli etkilenir. Kahramanmaraş ikincil olarak etkilenir. Hatay'ı etkiler mesela. Yeseve kırığı güneye doğru inerken Reyhanlı’yı ve Hassa'yı çok ciddi etkiler. Halep'i hallaç pamuğu gibi atar. Ben, korktuğum 3 yeri söyledim size… Bir tanesi Palu ile Karlıova arası diğeri Malatya kırığı ama olasılığı az, bir tanesi de Pazarcık-Yeseve Kolu…"

Değinmem gereken nokta Ölü Deniz kırığı; Filistin, İsrail, Etiyopya'ya kadar gidiyor. Şimdi bizdeki parçasına Yemesek kolu deniyor. Yemesek kolu da Gaziantep'in doğusundan Kilis'in içine oradan da Halep'e giriyor. Burası geçmişte çok büyük depremler üretmiş. Halep’te Osmanlı zamanında 7.5'lik depremler var. Bu bölge şu anda duruyor. Normalde bunun 2023'te ilk depremle birlikte kırılması gerekirken burası kırılmadı, duruyor. Neden kırılmadı bilmiyoruz ama bu çok olağanüstü bir durum. Kırılacak mı kırılacak.