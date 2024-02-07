Ayda 10 kilo verdiren zencefil shot tarifi!

Zencefil shot tarifi çok pratik. C vitamini deposu olan zencefil nasıl yapılır? Tek yudumda şifa veren zencefil shot tarifi...
MALZEMELER:
1 bardak sıcak su
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı zencefil
1 çay kaşığı karabiber
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
Gerekli tüm malzemeleri bir bardağa ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu mucizevi karışımı10 gün boyunca aç karnına tüketin. Etkisi inanılmaz.
Zencefilin Antioksidan Etkileri
Birçok hastalık vücuttaki oksidatif hasar ile ilişkilidir. Kanser, obezite ve metabolik sendrom gelişmesini tetikleyen oksidatif stres, hücre ve organlarda hasar yaratır. Oksidatif hasarın en aza indirilmesi genel sağlık durumunu iyileştirebilir. Antioksidan bileşikler oksidatif hasarın en aza indirilmesini sağlayan aktif bileşiklerdir. Yaşa bağlı olarak gelişen oksidatif hasarın etkilerini azaltabilen zencefil antioksidan içeriği yüksek bir besindir. Kök bitkisi olan zencefil yüksek düzeyde (3.85 mmol/100 gr) antioksidan içerir.
Zencefilin Antienflamatuar Etkileri
Zencefilin ağrıyı, şişliği ve iltihabı azaltma yeteneği bildirilir. Zencefilde bulunan gingerol bileşiğinin antioksidan özelliğinin yanı sıra inflamatuar enzimleri azaltma özelliği iltihapla ilgili durumlarda ağrı kesici olarak rol oynamasını sağlar. Bazı çalışmalarda osteoartrit diz ağrılarını iyileştirme konusunda zencefilin etkili olduğu gösterilir. Taze ve kurutulmuş zencefil aynı antiinflamatuar bileşikler içerir ancak ısıtıldığında zencefil yapısı değişir.
Zencefilin Bulantı Önleyici Etkileri
Zencefilin çeşitli mekanizmalar ile mide bulantısı ve kusmayı hafifletmede etkili bir bitkidir. Zencefilin bulantı önleme özelliği bağırsak gazlarını parçalayarak dışarı atmaya yardımcı olan gaz giderici etkisinden kaynaklanır. Sabah bulantıları, kemoterapi ve taşıt bulantılarının önlenmesinde zencefil yaygın olarak kullanılır. Zencefil sindirim sisteminde hareketliliği arttırarak kusma refleksini tetikleyen sinirlerin aktif olmasını engellemeye yardımcıdır. Zencefilin ayrıca hamilelik döneminde kullanılması da, mide bulantısı ve kusmayı önlemede etkilidir.
Zencefilin Antikanser Etkileri
Zencefilin antikanser etkileri içerdiği antioksidan bileşikler ile ilişkilendirilir. Zerumbone, gingerol ve diğer çeşitli bileşikler kanser yapıcı antijenlerin etkinliğinin önlenmesinde rol oynar. Zencefilin meme, yumurtalık, prostat, gastrointestinal, baş ve boyun, mesane, beyin ve melanom tümörleri dâhil olmak üzere tümör gelişiminde rol oynayan reseptörlerin etkinliğinin azaltılmasında rolü olduğu gösterilir.
Zencefilin Kardiyovasküler Koruyucu Etkileri
Zencefil tüketiminin kan lipid seviyeleri üzerinde olumlu etkileri olabileceği bildirilir. Verilere göre düzenli zencefil kullanımının toplam kolesterol, trigliserit, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinde düşüş gözlendiği gösterilir. Kan lipid göstergelerinin iyileştirilmesi kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca insülin direncinin neden olduğu anormal lipid seviyeleri ve vücut ağırlığındaki düşüşlerde etkili olabilir.
Zencefilin Antidiyabetik Etkileri
Tip 2 diyabetli kişiler yeterince insülin üretemez, glikoz dolaşım sisteminde birikir ve dokular tarafından kullanılmaz. Çalışmalar ekstra insüline gerek kalmadan zencefilin kaslara glikoz girişini teşvik ettiğini gösterir. Zencefilin antidiyabetik etkileri gingerolun kan şekeri düzeylerini sabit tutmasından kaynaklanır. Kan şekeri düzeylerinin sabit tutulması tip 2 diyabetin kontrolünü sağlamada kritik önem taşır. Ayrıca diyabet ve insülin direnci tedavisinde kan şekerinin düzenlenmesi kilo vermeyi kolaylaştırabilir.
Kaynak: AKŞAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.