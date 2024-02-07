Ayda 10 kilo verdiren zencefil shot tarifi!

Zencefil shot tarifi çok pratik. C vitamini deposu olan zencefil nasıl yapılır? Tek yudumda şifa veren zencefil shot tarifi...

MALZEMELER:

1 bardak sıcak su

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Gerekli tüm malzemeleri bir bardağa ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu mucizevi karışımı10 gün boyunca aç karnına tüketin. Etkisi inanılmaz.

Zencefilin Antioksidan Etkileri

Birçok hastalık vücuttaki oksidatif hasar ile ilişkilidir. Kanser, obezite ve metabolik sendrom gelişmesini tetikleyen oksidatif stres, hücre ve organlarda hasar yaratır. Oksidatif hasarın en aza indirilmesi genel sağlık durumunu iyileştirebilir. Antioksidan bileşikler oksidatif hasarın en aza indirilmesini sağlayan aktif bileşiklerdir. Yaşa bağlı olarak gelişen oksidatif hasarın etkilerini azaltabilen zencefil antioksidan içeriği yüksek bir besindir. Kök bitkisi olan zencefil yüksek düzeyde (3.85 mmol/100 gr) antioksidan içerir.

Zencefilin Antienflamatuar Etkileri

Zencefilin ağrıyı, şişliği ve iltihabı azaltma yeteneği bildirilir. Zencefilde bulunan gingerol bileşiğinin antioksidan özelliğinin yanı sıra inflamatuar enzimleri azaltma özelliği iltihapla ilgili durumlarda ağrı kesici olarak rol oynamasını sağlar. Bazı çalışmalarda osteoartrit diz ağrılarını iyileştirme konusunda zencefilin etkili olduğu gösterilir. Taze ve kurutulmuş zencefil aynı antiinflamatuar bileşikler içerir ancak ısıtıldığında zencefil yapısı değişir.

Zencefilin Bulantı Önleyici Etkileri

Zencefilin çeşitli mekanizmalar ile mide bulantısı ve kusmayı hafifletmede etkili bir bitkidir. Zencefilin bulantı önleme özelliği bağırsak gazlarını parçalayarak dışarı atmaya yardımcı olan gaz giderici etkisinden kaynaklanır. Sabah bulantıları, kemoterapi ve taşıt bulantılarının önlenmesinde zencefil yaygın olarak kullanılır. Zencefil sindirim sisteminde hareketliliği arttırarak kusma refleksini tetikleyen sinirlerin aktif olmasını engellemeye yardımcıdır. Zencefilin ayrıca hamilelik döneminde kullanılması da, mide bulantısı ve kusmayı önlemede etkilidir.

Zencefilin Antikanser Etkileri

Zencefilin antikanser etkileri içerdiği antioksidan bileşikler ile ilişkilendirilir. Zerumbone, gingerol ve diğer çeşitli bileşikler kanser yapıcı antijenlerin etkinliğinin önlenmesinde rol oynar. Zencefilin meme, yumurtalık, prostat, gastrointestinal, baş ve boyun, mesane, beyin ve melanom tümörleri dâhil olmak üzere tümör gelişiminde rol oynayan reseptörlerin etkinliğinin azaltılmasında rolü olduğu gösterilir.

Zencefilin Kardiyovasküler Koruyucu Etkileri

Zencefil tüketiminin kan lipid seviyeleri üzerinde olumlu etkileri olabileceği bildirilir. Verilere göre düzenli zencefil kullanımının toplam kolesterol, trigliserit, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinde düşüş gözlendiği gösterilir. Kan lipid göstergelerinin iyileştirilmesi kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca insülin direncinin neden olduğu anormal lipid seviyeleri ve vücut ağırlığındaki düşüşlerde etkili olabilir.

Zencefilin Antidiyabetik Etkileri

Tip 2 diyabetli kişiler yeterince insülin üretemez, glikoz dolaşım sisteminde birikir ve dokular tarafından kullanılmaz. Çalışmalar ekstra insüline gerek kalmadan zencefilin kaslara glikoz girişini teşvik ettiğini gösterir. Zencefilin antidiyabetik etkileri gingerolun kan şekeri düzeylerini sabit tutmasından kaynaklanır. Kan şekeri düzeylerinin sabit tutulması tip 2 diyabetin kontrolünü sağlamada kritik önem taşır. Ayrıca diyabet ve insülin direnci tedavisinde kan şekerinin düzenlenmesi kilo vermeyi kolaylaştırabilir.

Kaynak: AKŞAM