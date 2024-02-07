'Şu an çalışanlar'ın merakı e-Devlet'i çökertti

Aylık bağlanma oranı ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek maaş alınıyor. Aylık bağlanma oranı her yıl 2 puan artıyor. Yani en yüksekten prim yatıranın da ABO'su 2 puan en düşükten prim yatıranın da ABO'su 2 puan artıyor. Primlerinizin yüksek olması emekli maaşınızı etkileyen en büyük faktörler arasında yer alıyor. İşvereniniz asgari ücretten prim gösteriyor ve ücretiniz de asgari ücretten yüksekse bu duruma itiraz edip gerçek maaşınız üzerinden primlerin yatırılmasını talep etmeniz gerekiyor. Aksi halde emeklilik zamanınız geldiğinde en düşük emekli maaşına sahip olursunuz.

Son gelen pencerede olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, dönemlere göre aylık bağlanma oranları ve yine dönemlere prim gün sayılarınız ortaya çıkıyor.

Yeni açılan pencerede çalışılan sektör ve bakmakla yükümlü olunan kişi varsa bu seçenekleri de işaretleyip son adım olan "Hesapla" butonunu tıklamak gerekiyor.

3600 prim gününü dolduran herkes e-Devlet üzerinden yapacağı sorgulamayla mevcut prim gün sayısı ve bugünün şartlarına göre alacağı emekli maaşını görebiliyor. Haberin kamuoyunda duyulmasının ardından insanlar e- Devlet'e koştu.

Alacağı maaşı merak edip e-Devlet'e giriş yapanlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısıyla karşılaşıyor.

Kaynak: T24