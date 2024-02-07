07 Şub 2024 - 22:55- Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kocaeli'de hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece olarak tahmin ediliyor.