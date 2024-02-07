07 Şub 2024 - 22:55- Gündem G:

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kocaeli'de hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece olarak tahmin ediliyor.

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE24.00 - 03.00111189214
PERŞEMBE03.00 - 06.00111186212
PERŞEMBE06.00 - 09.00111189112
PERŞEMBE09.00 - 12.00161667213
PERŞEMBE12.00 - 15.00202058212
PERŞEMBE15.00 - 18.00181871411
PERŞEMBE18.00 - 21.00161674211
PERŞEMBE21.00 - 24.00121287111
# Hava

07 Şub 2024 - 22:55 - Gündem

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