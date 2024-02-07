Schengen vize ücretlerine zam geliyor

Avrupa Komisyonu, 2024 yılında Schengen vizesi temel ücretinin artırılması için bir teklif sundu. Eğer teklif kabul edilirse, yetişkinler için Schengen vizesi ücreti yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.

AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği gösteren ülkeler için ücretin daha da arttırılmasını planlıyor.

Schengen vizesi, AB ve Schengen bölgesinin 90 günlük vize muafiyeti kuralından yararlanamayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için gerekiyor. Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.

Avrupa Komisyonu, aralık ayında üye devletlerden uzmanların ezici çoğunluğuyla revizyonu desteklediği bir toplantının ardından 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu. Girişim 1 Mart'a kadar geri bildirime açık olacak. Bu süre zarfında AB vatandaşları konuyla ilgili görüşlerini ifade edebilir ve öneriyi destekleyip desteklemediklerini bildirebilirler. Ardından AB, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan değişiklikleri uygulayabilir.

Schengen vize ücreti her üç yılda bir gözden geçiriliyor. Komisyon, önerilen fiyat artışının AB'de artan enflasyon oranından kaynaklandığını vurguladı.

Kaynak: KARAR