2.5 milyar TL ile kayıplara karışmıştı! İş insanı Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

Seçil Erzan'ın futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla ortaya çıkan ponzi skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan ve yüksek faizle para toplama yöntemiyle dikkat çeken Ocakçı Holding hakkında yapılan operasyonda, iş insanı Sedat Ocakçı ve 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Ocakçı çifti, Adana'da saklandıkları evde emniyet güçleri tarafından yakalanarak yurt dışına çıkış planları suya düşürüldü. İş insanı Sedat Ocakçı daha önce yaptığı bir açıklamada, yeğeni ve Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Ocakçı, paraları ödeyeceğini söylese de bir haftadır ortalarda görünmüyordu.

Holdingin yüksek faiz vaadiyle topladığı paralar ve sonrasında gerçekleşen büyük vurgun, mağdurları isyan ettirdi. Holdingin Çiğli'deki binasının girişindeki levhaların kaldırılması ve binaya kiralık pankartının asılması mağdurların tepkisini çekti.

SEDAT OCAKÇI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Ayrıca, Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen bir üsteğmen olduğu ve kısa sürede büyüyen işlerinin ardında farklı bir geçmişin de bulunduğu ortaya çıktı. Ocakçı, son paylaştığı videoda mağdurlara yönelik, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

Bu operasyon, ülkemizde son zamanlarda artan ponzi skandallarına bir yenisinin eklendiğini ve yüksek kazanç vaatleriyle yapılan vurgunların boyutlarının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi