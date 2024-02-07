Eski Kocaelisporlu futbolcu gollerine devam ediyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ikinci yarısına 3 galibiyetle başlayan Elazığspor’da, takımın tecrübeli golcüsü Bahattin Köse yükselen performansıyla parmak ısırtıyor. Sezonun ilk yarısını 1 golle geçen ve büyük umutlarla transfer edilmesine karşın hayal kırıklığı oluşturan Bahattin, sezonun ikinci yarısıyla birlikte adeta yıldız gibi parlıyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli golcü, gol sayısını 4’e yükselterek, Çağrı Yağız Yasak’la birlikte takımın en golcü ismi oldu.