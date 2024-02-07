TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ikinci yarısına 3 galibiyetle başlayan Elazığspor’da, takımın tecrübeli golcüsü Bahattin Köse yükselen performansıyla parmak ısırtıyor. Sezonun ilk yarısını 1 golle geçen ve büyük umutlarla transfer edilmesine karşın hayal kırıklığı oluşturan Bahattin, sezonun ikinci yarısıyla birlikte adeta yıldız gibi parlıyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli golcü, gol sayısını 4’e yükselterek, Çağrı Yağız Yasak’la birlikte takımın en golcü ismi oldu.
- Spor
Eski Kocaelisporlu futbolcu gollerine devam ediyor
Elazığspor’un tecrübeli golcüsü Bahattin Köse, sezonun ikinci yarısının başlamasıyla adeta fırtınalar estiriyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli golcü, gol sayısını 4’e yükseltti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.