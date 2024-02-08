50 bin TL’lik aydınlatma kablosu çalan şüpheliler yakalandı

Dr Ersoy Kandemir - Alınterinin önemini anlamanın zekayla doğru orantılı olduğuna inanıyorum. 50 bin lirayı 15 gün piyasada işportacılık yap, duvar boya, temizliğe gitsen kazanırsın, hadi 15 gün değil 25 günde kazanırsın diyelim! Birgünde kablo çalıp 50 bin kazanacağım diye şimdi içerde yatsan en az altı ay, 6x30x250(içerde yemek, diğer giderler, avukat ücreti, mahkeme masrafları filanda var) =45.000 , giden zamanamı, akılsız başın yükünü çeken ayaklara mı, matematik ilmine önem verilmediğine mi yanasın! Allah’ım sen milletimizin matematiğini güçlü kıl