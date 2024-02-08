Körfez ilçesinde farklı tarihlerde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve özel bir lojistik firmasına ait toplam değeri 50 bin TL olan aydınlatma kablolarının çalınması olaylarıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen M.Y. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler dün Körfez ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
50 bin TL’lik aydınlatma kablosu çalan şüpheliler yakalandı
Kocaeli’de toplam değeri 50 bin TL olan aydınlatma kablolarını çalan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dr Ersoy Kandemir - Alınterinin önemini anlamanın zekayla doğru orantılı olduğuna inanıyorum. 50 bin lirayı 15 gün piyasada işportacılık yap, duvar boya, temizliğe gitsen kazanırsın, hadi 15 gün değil 25 günde kazanırsın diyelim! Birgünde kablo çalıp 50 bin kazanacağım diye şimdi içerde yatsan en az altı ay, 6x30x250(içerde yemek, diğer giderler, avukat ücreti, mahkeme masrafları filanda var) =45.000 , giden zamanamı, akılsız başın yükünü çeken ayaklara mı, matematik ilmine önem verilmediğine mi yanasın! Allah’ım sen milletimizin matematiğini güçlü kıl
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.