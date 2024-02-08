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50 bin TL’lik aydınlatma kablosu çalan şüpheliler yakalandı

Kocaeli’de toplam değeri 50 bin TL olan aydınlatma kablolarını çalan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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50 bin TL’lik aydınlatma kablosu çalan şüpheliler yakalandı mask

Körfez ilçesinde farklı tarihlerde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve özel bir lojistik firmasına ait toplam değeri 50 bin TL olan aydınlatma kablolarının çalınması olaylarıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen M.Y. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler dün Körfez ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# özel, tespit

08 Şub 2024 - 07:48 İHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Dr Ersoy Kandemir - Alınterinin önemini anlamanın zekayla doğru orantılı olduğuna inanıyorum. 50 bin lirayı 15 gün piyasada işportacılık yap, duvar boya, temizliğe gitsen kazanırsın, hadi 15 gün değil 25 günde kazanırsın diyelim! Birgünde kablo çalıp 50 bin kazanacağım diye şimdi içerde yatsan en az altı ay, 6x30x250(içerde yemek, diğer giderler, avukat ücreti, mahkeme masrafları filanda var) =45.000 , giden zamanamı, akılsız başın yükünü çeken ayaklara mı, matematik ilmine önem verilmediğine mi yanasın! Allah’ım sen milletimizin matematiğini güçlü kıl

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 08:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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