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Kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs operasyonla yakalandı

Kocaeli’de kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs operasyonla yakalandı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A.(40), 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G. (30), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan H.F.S. (25) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Şub 2024 - 07:49 İHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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