Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A.(40), 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G. (30), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan H.F.S. (25) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs operasyonla yakalandı
Kocaeli’de kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.