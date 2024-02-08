Kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A.(40), 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G. (30), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan H.F.S. (25) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.