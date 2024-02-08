Ödeme yapmayanlar için tehlike uyarısı verildi! Ticaret bakanlığı harekete geçti!

Bakanlık alacaklarını tahsil etmek için önemli bir adım atacağını paylaştı. Ödemelerin yapılmadığı taktirde icra yoluna gidilecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı alacaklarını tahsil etmek amaçlı olarak önemli bir adım attı. Toplamda 6.4 milyar TL’yi aşan kamu alacakları adına düğmeye basıldı. Bakanlık iç ve dış ticaret içerisinde haksız rekabet önlemek, ticaretin güven içinde gerçekleştirilmesini sağlamak ve bununla birlikte bakanlık ve hazinenin haklarının koruyucu tedbirlerin alınması amaçlı olarak inceleme soruşturmaları başlattı.

Ticaret Bakanlığı açıkladı

2024 yılına gelmesiyle birlikte bakanlık bünyesinde oluşturulan 2194 rapor sonucundaki tespit edilen 6.4 milyar TL’lik kamu alacaklarının tahsilatı sürecinin başladığını belirtti. Konuyla ilgili çalışmalar yapılacak.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2023 yılı için gümrük, iç ve dış ticaret konular üzerinde tespit edilen usulsüzlük işlemleri üzerine odaklanan teftiş, denetim ve inceleme soruşturmalarının toplamda 2194 adet rapor ile sonuçlandı belirtildi. Bu rapor sonucunda ise 789 milyon TL’lik ek vergi tahakkuk ve 5.7 milyar TL idari para cezası olmak kaydı ile birlikte 6.4 milyar TL’yi aşan kamu alacaklarının tahsili sürecine başlandı.

Bakanlık paylaştı

Ticaret Bakanlığı alacakları için tahsilat işlemlerine başladı. Bu tahsilat işlemlerinin belirli süreli olarak devam edeceği belirtilirken devletin ekonomik politikalarının etkin bir şekilde uygulanması amaç çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği duyuruldu. Ödemelerini yapmayanlar için ise etkili bir mücadele verilmesi konusunda çalışmalar yapılacak. Bu bağlamda alacakların tahsilatı adına atılan bu adam ticari dünyası içerisindeki düzenin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkili şekilde kullanması adına önemli bir girişim şeklinde değerlendirildi.

Bakanlığın yapmış olduğu tahsilat uygulamalarının sonucunda ödemelerini doğru şekilde yapmayanları karşı etkili bir şekilde mücadele verilmesi, ticaret adil rekabetin oluşturulması ve devletin finansal güvenliğinin etkili şekilde korunması amaçlı başlatılmış olan bu sürecin iş ve kamu dünyası tarafından dikkat çektiği dile getirildi.

Kaynak: PARA DURUMU