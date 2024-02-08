ABD Senatosu'nda Türkiye'ye F-16 satışına itiraz

Türkiye’ye F-16 satışına ABD Senatosu’ndan itiraz geldi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, satışın engellenmesi için Senato Dış ilişkiler Komisyonu’na bir karar tasarısı sundu.
VOA Türkçe'nin haberine göre Paul'un bu adımının Türkiye'ye F-16 satışının önünde önemli bir engel oluşturması beklenmiyor.
Paul bir süre önce de Mısır’a silah satışının engellenmesi için aynı şekilde Senato Dış ilişkiler Komisyonu’na karar tasarısı sunmuştu. Paul'un Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun bir üyesi olarak böyle bir tasarı sunma hakkı bulunuyor ancak tasarının bir sonuca varma ihtimali oldukça düşük.
Öncelikle Dış İlişkiler Komisyonu’nda diğer senatörlerin tasarıya destek vermesi gerekiyor.
SÜRE CUMA GÜNÜ DOLUYOR
Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun eski başkanı Bob Menendez Türkiye’ye F-16 satışına karşı olduğunu birkaç defa açıklamıştı ancak komisyonun başkanı artık Menendez değil. Komisyonun Menendez’den sonraki başkanı Ben Cardin, Türkiye’ye F-16 satışına onay vermişti.
Türkiye’ye F-16 satışına Temsilciler Meclisi’nin ilgili komisyonundan da bir itiraz gelmedi.
Kongre yabancı bir ülkeye silah satışını engelleyebilir ancak bunun için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’dan aksi yönde karar çıkması gerekiyor.
Biden yönetimi 25 Ocak’ta Kongre’ye satış için bildirimde bulunmuştu. İtiraz için 15 günlük süre cuma günü doluyor. Bir gün içinde de Türkiye’ye F-16 satışını engelleyecek önemli bir adımın Kongre’den gelmesi beklenmiyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının, "Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar gücü olan bir NATO müttefikinin hava kabiliyetini ve birlikte işlerliğini geliştirerek, ABD'nin dış politika hedefleri ve ulusal güvenliğini destekleyeceğini" kaydetti.
VOA Türkçe'yekonuşan Türk diplomatik kaynaklar, ABD Senatosu'ndaki itirazla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle diyaloğu sürdürecekleri ve Biden yönetimini muhatap aldıkları mesajını verdi. Kaynaklar, "F-16 satış süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu süreçte muhatabımız ABD Yönetimi’dir" mesajını iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Eroldemirbek - f-35 ler için paramızı kaptıran iktidar hala İTİBARIN SARAYLARDA OLDUĞUNU SANIYOR . abd uçaklarımızı vermiyor putin kapısında ayakta bekletti. ,
kartepeli - VERMEZSENİZ VERMEYİN ERMENİ YAHUDİ ŞEREF HAYSİYET YOKSUNLARI BULDUNUZ NE YAPSANIZDA SİZİN ÜSLERİNİZİ KÜREÇIKLERİNİ SÖKÜP ATMAYAN SÖYLEMİ OLAN EYLEMİ HİÇBİR ZAMAN OLMAYAN YUMUŞAK KARINLILARI DALGA GEÇERSİNİZ BİZLE VERELİM VERMEYELİM YAZI TURASI ATARLAR
ramco - nasıl bir komisyon bu ya bir gün tamam diyorlar ertesi gün olmaz.bir karar versinler artık.aynı hükümetin bir ay önceden işçi ve emekli zam haberlerine benziyor
Ger 14 - ACİTİR GERCEKLER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.