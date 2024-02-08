ABD Senatosu'nda Türkiye'ye F-16 satışına itiraz

Türkiye’ye F-16 satışına ABD Senatosu’ndan itiraz geldi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, satışın engellenmesi için Senato Dış ilişkiler Komisyonu’na bir karar tasarısı sundu.

VOA Türkçe'nin haberine göre Paul'un bu adımının Türkiye'ye F-16 satışının önünde önemli bir engel oluşturması beklenmiyor.

Paul bir süre önce de Mısır’a silah satışının engellenmesi için aynı şekilde Senato Dış ilişkiler Komisyonu’na karar tasarısı sunmuştu. Paul'un Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun bir üyesi olarak böyle bir tasarı sunma hakkı bulunuyor ancak tasarının bir sonuca varma ihtimali oldukça düşük.

Öncelikle Dış İlişkiler Komisyonu’nda diğer senatörlerin tasarıya destek vermesi gerekiyor.

SÜRE CUMA GÜNÜ DOLUYOR

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun eski başkanı Bob Menendez Türkiye’ye F-16 satışına karşı olduğunu birkaç defa açıklamıştı ancak komisyonun başkanı artık Menendez değil. Komisyonun Menendez’den sonraki başkanı Ben Cardin, Türkiye’ye F-16 satışına onay vermişti.

Türkiye’ye F-16 satışına Temsilciler Meclisi’nin ilgili komisyonundan da bir itiraz gelmedi.

Kongre yabancı bir ülkeye silah satışını engelleyebilir ancak bunun için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’dan aksi yönde karar çıkması gerekiyor.

Biden yönetimi 25 Ocak’ta Kongre’ye satış için bildirimde bulunmuştu. İtiraz için 15 günlük süre cuma günü doluyor. Bir gün içinde de Türkiye’ye F-16 satışını engelleyecek önemli bir adımın Kongre’den gelmesi beklenmiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının, "Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar gücü olan bir NATO müttefikinin hava kabiliyetini ve birlikte işlerliğini geliştirerek, ABD'nin dış politika hedefleri ve ulusal güvenliğini destekleyeceğini" kaydetti.

VOA Türkçe'yekonuşan Türk diplomatik kaynaklar, ABD Senatosu'ndaki itirazla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle diyaloğu sürdürecekleri ve Biden yönetimini muhatap aldıkları mesajını verdi. Kaynaklar, "F-16 satış süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu süreçte muhatabımız ABD Yönetimi’dir" mesajını iletti.