Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi: İkramiyeler için konuşulan zam formülü ne?

Milliyet.com.tr/ Emeklilere 2024 yılı Ocak ayı için verilen yüzde 49.25’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Pek çok emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olan artışı merakla bekliyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan emekli ikramiyelerine artışla ilgili, “Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz” dedi.

Peki emekli ikramiyelerine ne kadar artış yapılacak, ikramiyelere ilişkin konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Daha önceden emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri yapılmıyordu. Geçtiğimiz sene emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak uygulandı. EYT’den emekli olan emeklilerimiz de bayram ikramiyelerini almış oldu. Şu anda 2 bin TL olan ikramiyelerin güncellenmesi gerekiyor.

Ben emekli ikramiyelerinin en az yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye çıkmasını bekliyorum. Kurban Bayramı’nda ikramiye ile önceden bir küçükbaş hayvan alınabiliyordu. Ancak şu anda fiyatlar bir hayli arttı. En az yüzde 50’lik bir artışı şu an itibarıyla devletimizin yapabileceği bir zam olarak görüyorum.

Asgari ücrete yüzde 49.11’lik artış, emeklilere yüzde 49.25’lik maaş artışını burada bayram ikramiyeleri için de emsal olarak düşünebiliriz. Cumhuriyet Bayramı kapsamında emeklilere tek seferde 5 bin TL ikramiye verilmişti. Ben ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilebileceğini düşünmüyorum. En düşük 3 bin TL, en fazla ise 4 bin TL artış olabileceğini düşünüyorum. Yani 2 bin TL olan emekli ikramiyeleri en fazla yüzde 100 oranında artarak 4 bin TL’ye çıkabilir.

İKRAMİYE ZAMMI İÇİN YASAL SÜREÇ GEREKLİ Mİ?

Emeklilere ikramiye zammına ilişkin bir yasal süreç gereklidir. İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı’nda yatırılacağı için önümüzde bir süreç var. Ramazan Bayramı öncesi mutlak suretle yeni düzenleme yapılacaktır. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artışla birlikte yeni ikramiye tutarı belirlenecektir diye düşünüyorum.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekliler bayram ikramiyelerini bayram ayında aldıkları maaşları ile birlikte alacaklar. Bazen bayrama denk gelen maaşlar daha erken bir tarihte ödenebiliyor.”