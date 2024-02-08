Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi: İkramiyeler için konuşulan zam formülü ne?

Milliyet.com.tr/ Emeklilere 2024 yılı Ocak ayı için verilen yüzde 49.25’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Pek çok emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olan artışı merakla bekliyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan emekli ikramiyelerine artışla ilgili, “Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz” dedi.
Peki emekli ikramiyelerine ne kadar artış yapılacak, ikramiyelere ilişkin konuşulan zam formülü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Daha önceden emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri yapılmıyordu. Geçtiğimiz sene emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak uygulandı. EYT’den emekli olan emeklilerimiz de bayram ikramiyelerini almış oldu. Şu anda 2 bin TL olan ikramiyelerin güncellenmesi gerekiyor.
Ben emekli ikramiyelerinin en az yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye çıkmasını bekliyorum. Kurban Bayramı’nda ikramiye ile önceden bir küçükbaş hayvan alınabiliyordu. Ancak şu anda fiyatlar bir hayli arttı. En az yüzde 50’lik bir artışı şu an itibarıyla devletimizin yapabileceği bir zam olarak görüyorum.
Asgari ücrete yüzde 49.11’lik artış, emeklilere yüzde 49.25’lik maaş artışını burada bayram ikramiyeleri için de emsal olarak düşünebiliriz. Cumhuriyet Bayramı kapsamında emeklilere tek seferde 5 bin TL ikramiye verilmişti. Ben ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilebileceğini düşünmüyorum. En düşük 3 bin TL, en fazla ise 4 bin TL artış olabileceğini düşünüyorum. Yani 2 bin TL olan emekli ikramiyeleri en fazla yüzde 100 oranında artarak 4 bin TL’ye çıkabilir.
İKRAMİYE ZAMMI İÇİN YASAL SÜREÇ GEREKLİ Mİ?
Emeklilere ikramiye zammına ilişkin bir yasal süreç gereklidir. İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı’nda yatırılacağı için önümüzde bir süreç var. Ramazan Bayramı öncesi mutlak suretle yeni düzenleme yapılacaktır. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artışla birlikte yeni ikramiye tutarı belirlenecektir diye düşünüyorum.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Emekliler bayram ikramiyelerini bayram ayında aldıkları maaşları ile birlikte alacaklar. Bazen bayrama denk gelen maaşlar daha erken bir tarihte ödenebiliyor.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Eroldemirbek - seçimden ay önce verilsin
Eroldemirbek - emekli sadaka gibi bayramdan bayrama istemiyor maaşlarının yoksulluk sınırının 45 bin tl. nin üzerinde olmasını istiyor .
Esnaf - Hepsi sabunluk doğru fırına hitlerin Yahudileri yaktığı gibi bunları da yakacaksın bunların yüzünden AK Parti iktidarda sizi gidi köftenurlar sizi bunlar daha iyi günleriniz
Ger 14 - BEKA MESELESİ!!!!!
M.murtaza Yekayak - 25-30 sen hizmet etmişiz, 10.000 tl maaş revamı, sen şu an çalışan sayısını artırmadan 18 milyon emekliyi refaha erdiremezsin, 20 yıldır iktidardasın devletin tüm verileri imkanları elinde, mevcut yasalara göre kimin ne zaman emekli olacağı belli 4 çalışan bir emekliye bakması hesabına göre mevcut emeklinin en az 2-3 katı çalışan pirim ödemeli varmı yok neden kayıt dışı ekonomi mevcut ekonominin 3-4 katı göçmenler sigortasız çalışmakta bu kayıt dışını ortadan kaldırmadan fabrikalar açmadan adalet ve hukuk olmalıki yabancı yatırım gelsin sonra alım gücü artırmalı koltuk için siyaset olmamalı sonuç ortada hüsran, kriz, kıtlık ve yokluk
1907 - Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram herhalde bu adamın dünyadan haberi yok.Geçen Kocaeli gazetesindeki haberde bayram emekli ikramiyelerinin 2985 TL ye yükseltildiğini okumuştuk.Haber mi yanlış yoksa yeminli mali müşavir mi??
ilgili haberin linki de burada : https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/19084468/2024te-emeklilere-bayram-ikramiyesi-mujdesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.