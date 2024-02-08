25 milyar lirayı aşkın kâr sağladı

Aynı dönemde nakdi krediler, yıllık yüzde 61 artışla 1.5 trilyon TL’ye yükselirken, aktif büyüklüğü ise yıllık yüzde 66 artışla 2,8 trilyon liraya ulaştı. Böylece nakdi krediler ve toplam aktifler için pazar payları sırasıyla yüzde 12.8 ve yüzde 11.9 olarak gerçekleşti.

2023 yılının tamamında 25 milyar 46 milyon TL net kâr elde eden VakıfBank, ayrıca yılın son çeyreğinde ilave 4.3 milyar TL serbest karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıklarını 11 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın 2023 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ticari ve KOBİ kredilerinde büyüme stratejimizle toplam ticari kredi portföy büyüklüğümüz 1.2 trilyon TL’yi, TL kredi portföyümüz ise ilk defa 1 trilyon TL seviyesini aştı” dedi.

Kaynak: MİLLİYET