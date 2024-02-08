2023’te getiri lideri oldu

TEFAS verisine göre 2023 yılı getirisi yüzde 143.6 olan Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu, Amerikan teknoloji hisse senetleri endeksi Nasdaq’da yer alan hisse senetlerine yatırım yapıyor.
Ana hedeflerinin yatırımcılarına orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamak olduğunu söyleyen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şöyle konuştu: “Spesifik bir temaya yatırım yapan Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu’nun başarısı, portföy yöneticisinin endeks içerisinde potansiyelinin daha fazla olduğu şirketleri doğru temada ve doğru zamanda seçerek ek getiri yaratması. Ayrıca fon, dolar bazlı getiriye ek olarak doların TL karşısındaki hareketlerinden de etkilenmesi sebebiyle buradaki getiriyi de yatırımcısına yansıtıyor.’’
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.