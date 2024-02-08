ABD’li yapay zeka şirketini satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MIT ve Harvard mezunları tarafından kurulan Boston merkezli Zoba’nın yapay zeka destekli yazılım platformu, iki tekerlekli elektrikli araç operatörlerinin gelirlerini artırmasına ve saha operasyon maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyor. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“İki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarımızın gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabalarımız kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdik. Zoba’nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettik ve sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda bu en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz.”

Kaynak: MİLLİYET