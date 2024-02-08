Son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını anlatan Şimşek, doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizdi. Haziran itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını da belirten Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu belirtti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Avrupa’da dördüncü büyük ekonomiye sahip Türkiye’ye en büyük katkıyı sunan illerin başında Manisa’mız gelmekte” dedi.
08 Şub 2024 - 08:45- Ekonomi Güncelleme:
"Ana hedefte fiyat istikrarı var"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa iş dünyası ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda Bakan Şimşek izlenen mali politikaları Manisa iş dünyası ile paylaşırken, talep ve sorunlarını da dinledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Osmann - Arkadaş hiç markete pazara gitmiyor galiba, fiyat artışlarının istikrarsız yukselisinden bak gaye hanım istifa etti.
Ger 14 - B.. VAR İSTİKRAR.PAZARA MARKETE GİT GORECEN İSTİKRARİ RUHSUZ ABD. USAGİ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.