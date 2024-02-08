"Ana hedefte fiyat istikrarı var"

Son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını anlatan Şimşek, doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizdi. Haziran itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını da belirten Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu belirtti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Avrupa’da dördüncü büyük ekonomiye sahip Türkiye’ye en büyük katkıyı sunan illerin başında Manisa’mız gelmekte” dedi.