Vergi bürokrasisinde yapay zekâ dönemi!

Mithat Yurdakul / ANKARA - Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı’na göre, vergide dijital dönüşüme meslek mensupları ve mükelleflerin uyum sağlaması için çalışma yapılacak. Dijital dönüşüm uygulamalarında yaşanacak siber saldırılar konusunda kapasite oluşturularak veri güvenliği artırılacak. Veri madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve verilerin korunmasında ortaya çıkan riskler gözetilerek, siber güvenlik sürekli geliştirilecek. Manuel ve kişiye bağlı yapılan işler yapay zeka uygulamaları ile robotik süreçlerde tasarlanarak iş gücü ve zaman maliyeti tasarrufu sağlanacak.

ANLIK BİLDİRİM

Plana göre önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek diğer bazı uygulamalar şöyle:

- Elektronik ortamda belge: Taşra birimlerinde kullanılan muhasebe işlem fişi, mahsup alındıları, haciz varakası gibi belgelerin elektronik ortamda imzalanması ve depolanması sağlanarak basılı belge, donanım ve kırtasiye masrafının sıfırlanması sağlanacak.

- PTT ile işbirliği: E-tebligata tabi olmayan mükelleflere tebliğ edilecek belgenin elektronik ortamda PTT’ye aktarılması ve PTT tarafından yazdırılması, zarflanması, tebliğ edilmesi sağlanacak.

- E-tahsilat: Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz işlemi sonrasında hesapta bloke edilen varlıkların vergi dairesine aktarımı elektronik şekilde yapılacak.

- Mükellef bilgilendirme: Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi dairesi başkanlıklarının vergi mükelleflerine kısa mesaj, e-posta ve anlık bildirim gönderimiyle, vergi ödevlerinin zamanında yerine getirilmesi sağlanacak.

‘SADE BİR YAPI’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, stratejik planın vergi kayıp ve kaçağı ile etkin mücadele, kayıtlı ekonomiyi teşvik, vergi tabanını genişletme ve kaliteli hizmetle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmayı odağına aldığını belirterek, “Önümüzdeki dönemde söz konusu amaçlara ulaşabilmek adına vergi sistemimizi daha basit, sade ve öngörülebilirliği merkeze alan bir yapıya kavuşturacağız” dedi.

VATANDAŞ YAPILANDIRMA BEKLENTİSİNDE

Planda, vergi politikasıyla ilgili de tespitlere yer verildi. Vergi mevzuatındaki muafiyet, istisna ve indirimlerin çokluğunun, sık sık çıkarılan yapılandırma kanunlarının ve vatandaşlarda sürekli yapılandırma beklentisinin oluşmasının vergi bilincini azalttığı vurgulanan planda, “Mevcut muafiyet, istisna ve indirimler analiz edilerek etkin olmayanlar kaldırılacak” denildi. Mükelleflerdeki yapılandırma beklentisinin kırılması için çalışılacağı ifade edildi.

Kaynak: MİLLİYET