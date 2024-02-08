Türkiye’nin temel gıda ihracatı arttı

Ocak’ta 1,1 milyon ton ihracat yapan sektör ihracat gelirlerini geçen yılın aynı dönemine yüzde 5,4 artırarak, Türkiye’nin toplam tarım ihracatı içindeki payını yüzde 33’e taşıdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren iller İstanbul, Gaziantep ve Mersin, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Irak, ABD ve Suriye oldu.

“Tarımsal üreticilere destekte, Türkiye olumlu yönde ayrışıyor”

Resesyon beklentileri, bölgesel savaşlar, iklim krizi ve maliyet artışlarının getirdiği çeşitli risklere rağmen küresel gıda sektörünün 2024 yılına umutlu başladığına vurgu yapan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Tarımsal girdi maliyetleri artmış olsa da nakdi sıkılaşma programlarının getirdiği talep daralması nedeniyle küresel gıda fiyatları bir süre daha sakin seyredebilir. Bu noktada önemli olan, üretici fiyatlarındaki artışı dengelemek ve enflasyonla mücadele etmek üzere devletlerin tarımsal üreticilere sağladıkları desteklerin sürmesidir. Şu an Avrupa genelinde devam eden çiftçi eylemlerinin gerisinde bu yöndeki talepler var” dedi.

Ortadoğu'daki çatışmaların petrol ve lojistik süreçleri üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğinin bilinmediği bir ortamda kritik konulardan birinin, tarımsal üretim olacağına işaret eden Tiryakioğlu, “Ülkemizde geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alımları 13 milyon tonu geçerken, Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımsal destekleme ödemeleri 63 milyar TL’yi aştı. Kamu kaynaklarımız bu süreçte üretimi destekleyici şekilde kullanıldı. Tarımsal mahsulü işleyerek ürünlerimizin yurt dışına katma değerli şekilde satılmasını sağlayan gıda ihracatçılarımız için, şu an en önemli konulardan biri finansmana erişim hususu. Bu noktada Eximbank’ın 50 milyar dolarlık destek sözü, son dönemde finansman maliyetleri artan ihracatçılarımızı rahatlattı. Rekolte açısından çok verimli geçen bir yılda yurtiçindeki bu gelişmeler 2024 yılına da büyük hedeflerle başlamamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Gıda İhracatçıları markası tanıtım atağında”

Temel gıda alanında Türkiye’nin en büyük şirketlerinin üye olduğu, farklı bölgelerdeki 6 ihracatçı birliğinin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Gıda İhracatçıları markasının tanıtım atağı hakkında bilgiler veren Tiryakioğlu, “Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün iştigal alanı geniş ve zengin olduğu için, Birliklerimiz çatısı altında uluslararası ölçekte rekabet eden çok büyük markalar var. İşletmelerimizin her biri, kendi alanlarında ses getiren pazarlama çalışmaları yürütüyor ama bireysel faaliyetler, sektörün ortak algısına istediğimiz kadar katkı vermiyor. 6 İhracatçı Birliğimizin iş birliği, Türkiye’nin dünyanın önde gelen gıda ihracatçılarından biri olarak tanınırlığı açısında çok önemli bir adım oldu. Bu ay, Turkish Food Exporters markasıyla Dubai’deki Gulfood fuarında olacağız. Burada potansiyel müşterilerimiz için düzenleyeceğimiz tanıtım çalışmalarıyla, Ortadoğu pazarındaki Türk malı algısına büyük katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Kaynak: MİLLİYET