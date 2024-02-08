- Ekonomi

Gram altın düşüşe geçti: Gram altın o fiyata düşecek!

ABD tahvil faizi yükseldikçe Ons altın fiyatı baskı altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcı bu baskı altından gram altının nasıl etkileneceğini merak ediyor. Uzmanlar iniş çıkışların alım fırsatı olduğunu her defasında söylüyor. 8 Şubat 2024 Gram altın, Çeyrek altın fiyatı...

Gram altın düşüşe geçti: Gram altın o fiyata düşecek! mask

Ons altın 2 bin 50 dolara çıkıp ardından düşüş yaşadı. Şimdi ise yeniden 2 bin 30 doları aşmaya çalışıyor. Altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken gram altın, doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla güçlü duruşunu sürdürüyor. Uzman isim gram altının düşeceği seviyeyi açıkladı. Ardından gram altının 2 bin 500 TL'ye çıkacağı tarihi söyledi.

GRAM ALTINDA 2 BİN 500 TL YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 75 TL'yi gördü. Yeniden 2 bin 50 lira seviyelerine indi. Uzman isim gram altının 2 bin 500 TL olacağı tarihi açıkladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Ons altın 2 bin doların altına düştüğünde alım fırsatı doğacak. Gram altın ise ons altındaki gerileme ile 1900 TL 2 bin 100 bandı arasında hareketine devam edebilir. Kademeli yükselişler görebiliriz. Yılın ikinci yarısından sonra 2 bin 500 TL'ye yolculuk başlayacak" öngörüsünde bulundu.

8 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.997,89
Gram altın satış: 1.1998,16

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 3.358,00
Çeyrek altın satış: 3.4436,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 6.736,00
Yarım altın satış: 6.886,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 13.410,00
Tam altın satış: 13.647,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 13.708,00
Cumhuriyet altını satış: 13.915,00

ATA ALTIN

Ata altın alış: 13.801,00
Ata altın satış: 14.020,00

Kaynak: AYDINLIK

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08 Şub 2024 - 09:16 - Ekonomi

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