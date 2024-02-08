Gram altın düşüşe geçti: Gram altın o fiyata düşecek!

Ons altın 2 bin 50 dolara çıkıp ardından düşüş yaşadı. Şimdi ise yeniden 2 bin 30 doları aşmaya çalışıyor. Altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken gram altın, doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla güçlü duruşunu sürdürüyor. Uzman isim gram altının düşeceği seviyeyi açıkladı. Ardından gram altının 2 bin 500 TL'ye çıkacağı tarihi söyledi.
GRAM ALTINDA 2 BİN 500 TL YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 75 TL'yi gördü. Yeniden 2 bin 50 lira seviyelerine indi. Uzman isim gram altının 2 bin 500 TL olacağı tarihi açıkladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Ons altın 2 bin doların altına düştüğünde alım fırsatı doğacak. Gram altın ise ons altındaki gerileme ile 1900 TL 2 bin 100 bandı arasında hareketine devam edebilir. Kademeli yükselişler görebiliriz. Yılın ikinci yarısından sonra 2 bin 500 TL'ye yolculuk başlayacak" öngörüsünde bulundu.
8 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 1.997,89
Gram altın satış: 1.1998,16
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 3.358,00
Çeyrek altın satış: 3.4436,00
YARIM ALTIN
Yarım altın alış: 6.736,00
Yarım altın satış: 6.886,00
TAM ALTIN
Tam altın alış: 13.410,00
Tam altın satış: 13.647,00
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını alış: 13.708,00
Cumhuriyet altını satış: 13.915,00
ATA ALTIN
Ata altın alış: 13.801,00
Ata altın satış: 14.020,00
Kaynak: AYDINLIK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.