Dolarda seçim fiyatlaması!

Dolar fiyatları yükselişine devam ederken 31 liraya doğru temkinli adımlarla ilerliyor. Yatırımcının dolar kuruna karşı talebi arttı. Peki Kapalıçarşı ile Bankalararası piyasada neden fiyat farkı var? Türkiye'de dolar neden yükseliyor? Bugün dolar kaç TL?, Euro, Sterlin ve döviz kurlarında güncel rakamlar.

FİZİKİ DOLARA TALEP ARTTI

Dolar, Bankalararası piyasada 30,59 kuruşa geldi. Kapalıçarşı'da ise 30,71 TL'den satılıyor. Dolarda neden iki farklı fiyat var. Birinci neden olarak; Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat hesaplarının yenilenmesini yasaklamasından sonra vadesi dolan mudiler, döviz mevduatı ile TL mevduatı arasında tercih yapıyor. Ama büyük çoğunluk fiziki döviz alıyor. İkinci bir nedeni ise; Seçim sonrası dolar kurunun yükseleceği söylentisi güçleniyor. Fiziki dolara talep günden güne artıyor.

BANKALARDAN İYİMSER TAHMİNLER

Yabancı bankalar Dolar/TL yıl sonu tahminlerinde iyimser tahminler açıklıyor. HSBC yıl sonu Dolar /TL tahminini 33 TL olarak açıklamıştı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Dolar/TL tahminin 37 TL olarak duyurdu. Yabancı kuruluşlar Türkiye'ye sıcak para girişi olacağını düşünerek iyimser tahminlerine devam ediyor.

8 ŞUBAT 2024 DÖVİZ KURLARI

Dolarda rekor serisi devam ediyor. Dolar güne 30,5804 TL alış, 30,6025 TL satış fiyatı ile alıcı buluyor. Euro ise 33,0600 TL alış 33,0891 TL satış fiyatı ile el değiştiriyor.

Kaynak: AYDINLIK