08 Şub 2024 - 09:31- Gündem G:

Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor

Firari FETÖ’cü Cevheri Güven, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almaya devam ediyor. Süleyman Soylu’ya yönelik iftira ve yalanlarla kara propaganda yürüten Cevheri Güven, bakanlık görevi sona erdikten sonra da Soylu’yu gündeminden indirmedi.

Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor mask
Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor
Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor
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Firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in Kasım 2023’ten Şubat 2024’e kadarki sosyal medya paylaşımlarında, Youtube kanalında çoğunlukla eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu odaklı videolar yayınladı. Güven’in videolarında Soylu’nun yolsuzluk yaptığını, rüşvet olaylarına karıştığını iddia etti. Videolarında Soylu’nun bakanlığı döneminde bazı mafya gruplarıyla bağlantılı olduğunu, o gruplardan rüşvet aldığını ve bunlar üzerinden hukuksuzluklara karıştığını ileri süren FETÖ’cü Güven, sözde belgelerle bu iddialarını kanıtladığını söylemişti.

Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor

PEKER’İN SESİ OLDU

Güven, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Soylu’yu hedef alan iddialarını da propagandasını yapmıştı. Youtube kanalındaki videolarında Peker’in iddialarını anlatan Güven, Süleyman Soylu hakkındaki olumsuz propagandanın başını çekmişti.

Güven ayrıca, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce yine Soylu’yu hedef alan Muhammet Yakut’un videolarını da paylaşmıştı.

Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor

KAYNAK O NARKOTİKÇİ Mİ?

Aydınlık'ın Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bir Narkotik Müdürü’nün Süleyman Soylu hakkında bilgi topladığı tespit edildi. Kaynaklar, Narkotik Müdürü’nün bu bilgileri firari Cevheri Güven’e aktardığı şüphesine dikkat çekti.

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08 Şub 2024 - 09:31 - Gündem

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Yorumlar

(2)
01

ramco - he he soylu mubarek adam iftira atıyorlar ona.adam sütten çıkmış ak kaşık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 09:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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