Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in Kasım 2023’ten Şubat 2024’e kadarki sosyal medya paylaşımlarında, Youtube kanalında çoğunlukla eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu odaklı videolar yayınladı. Güven’in videolarında Soylu’nun yolsuzluk yaptığını, rüşvet olaylarına karıştığını iddia etti. Videolarında Soylu’nun bakanlığı döneminde bazı mafya gruplarıyla bağlantılı olduğunu, o gruplardan rüşvet aldığını ve bunlar üzerinden hukuksuzluklara karıştığını ileri süren FETÖ’cü Güven, sözde belgelerle bu iddialarını kanıtladığını söylemişti.
PEKER’İN SESİ OLDU
Güven, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Soylu’yu hedef alan iddialarını da propagandasını yapmıştı. Youtube kanalındaki videolarında Peker’in iddialarını anlatan Güven, Süleyman Soylu hakkındaki olumsuz propagandanın başını çekmişti.
Güven ayrıca, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce yine Soylu’yu hedef alan Muhammet Yakut’un videolarını da paylaşmıştı.
KAYNAK O NARKOTİKÇİ Mİ?
Aydınlık'ın Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bir Narkotik Müdürü’nün Süleyman Soylu hakkında bilgi topladığı tespit edildi. Kaynaklar, Narkotik Müdürü’nün bu bilgileri firari Cevheri Güven’e aktardığı şüphesine dikkat çekti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - soylu yu savunan var mı ki.?
ramco - he he soylu mubarek adam iftira atıyorlar ona.adam sütten çıkmış ak kaşık.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.