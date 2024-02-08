Soylu hakkında bilgi toplayıp FETÖ’ye yolluyor

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in Kasım 2023’ten Şubat 2024’e kadarki sosyal medya paylaşımlarında, Youtube kanalında çoğunlukla eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu odaklı videolar yayınladı. Güven’in videolarında Soylu’nun yolsuzluk yaptığını, rüşvet olaylarına karıştığını iddia etti. Videolarında Soylu’nun bakanlığı döneminde bazı mafya gruplarıyla bağlantılı olduğunu, o gruplardan rüşvet aldığını ve bunlar üzerinden hukuksuzluklara karıştığını ileri süren FETÖ’cü Güven, sözde belgelerle bu iddialarını kanıtladığını söylemişti.

PEKER’İN SESİ OLDU

Güven, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Soylu’yu hedef alan iddialarını da propagandasını yapmıştı. Youtube kanalındaki videolarında Peker’in iddialarını anlatan Güven, Süleyman Soylu hakkındaki olumsuz propagandanın başını çekmişti.

Güven ayrıca, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce yine Soylu’yu hedef alan Muhammet Yakut’un videolarını da paylaşmıştı.

KAYNAK O NARKOTİKÇİ Mİ?

Aydınlık'ın Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bir Narkotik Müdürü’nün Süleyman Soylu hakkında bilgi topladığı tespit edildi. Kaynaklar, Narkotik Müdürü’nün bu bilgileri firari Cevheri Güven’e aktardığı şüphesine dikkat çekti.