GÖZ-GÖZ'E GENÇ SAMBACI!

Trendyol 1. Lig'de 42 puanla ikinci sırada bulunan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton ve Turgay Gemicibaşı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Brezilya ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Romulo Cardoso ve kulübü Club Athletico Paranaense ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Romulo Cardoso'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.