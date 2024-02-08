Saadet Partisi’nin Körfez Belediyesi Başkan adayı belli oldu!

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Saadet Partisi Kocaeli teşkilatları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dün Saadet Partisi Körfez İlçe Teşkilatı Körfez belediye başkan adayının özgeçmişini paylaşıp ismini sır gibi saklamıştı. Saadet Partisi'nin Körfez adayı sonunda belli oldu. Dün Körfez Tütünçiftlik viyadük altında gerçekleştirilen programla Erkan Küçükemirler Saadet Partisi'nin Körfez Belediye Başkan adayı oldu.

ERKAN KÜÇÜKEMİRLER KİMDİR?

1967 İzmit doğumlu Erkan Küçükemirler; ilk ve orta öğretimini İzmit’in köklü okullarında, lise eğitimini İzmit Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Bölümü’nde tamamlamıştır. Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği’nden 1989 yılında mezun olmuştur.

1990 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli üniversitelerinden olan University of Houston’da bir yıl süreyle dil eğitimi alan Küçükemirler, aynı üniversitenin müslüman öğrenciler derneğinde farklı ülkelere mensup insanlarla çalışmalara ve organizasyonlara katılmıştır, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

1989 yılından bugüne Makine Mühendisleri Odası üyesi olan Küçükemirler Esam Kocaeli kurucu üyesi olup, bir dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. İş hayatında Türkiye’nin önde gelen kimya sanayi şirketlerinden birinde bir süre bakım yöneticisi olarak çalışmıştır.

4. nesle ulaşan, pek çok sanayi kuruluşuyla iş birliği içerisinde,Tübitak ve özel sektör destekli millileştirme projelerinde rol alan Küçükemirler , aile sanayi işletmesinde 3. nesil olarak üst düzey yönetici pozisyonunda çalışmalarını sürdürmektedir. İzmit’te doğan ve 3 nesildir İzmit’te yaşayan Küçükemirler, 20 senedir Körfez’de ikamet etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.