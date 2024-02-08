Suudi Arabistan'da çarşaf yasaklandı

Çarşaf giyme zorunluluğunun kaldırıldığı ve daha sonra aşamalı olarak modernleşme sürecine gidildiği Suudi Arabistan’da şaşırtan bir karar daha alındığı belirtildi. Yeni alınan karara göre Suudi Arabistan’da kız öğrencilerin çarşaf giyerek sınav salonlarına girmelerinin yasaklandığı belirtildi.
SINAV DÖNEMİNDE OKUL ÜNİFORMASI DÜZENLEMELERİNE UYMAK ZORUNDA OLACAKLAR
Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu'nca alındığı ifade edildi. Yeni karara göre eğitim gören tüm kız öğrenciler sınav döneminde okul üniforması düzenlemelerine uymak zorunda olacak.
Çarşafla sınav salonlarına girme yasağı alınan kararda, kız öğrencilerden çarşaf giymemekle birlikte "ahlak kurallarına" uymasının isteneceği belirtildi.
KIZLARA ÜNİVERSİTE YASAKLANMIŞTI
Kız öğrencilere ilişkin alınan kararda, "Riyad’ın kadınları Krallığın gücünün önemli bir parçası olarak desteklediğini gösteren, 2030 vizyonuyla uyumlu bir dizi reformun parçası" olarak değerlendirildi.
Afganistan’da ise Taliban yönetimi geçtiğimiz yıl yapmış olduğu duyuru ile üniversite eğitimini kız öğrenciler için yasakladığını aktarmıştı.
Söz konusu alınan kararın ülkedeki erkek ve kız öğrencilerin yoğun tepkisini çektiği ortaya çıkmıştı.
Kaynak: YENİÇAĞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - doğru karar çarşaf altında kim var bilinmez erkek mi kadın mı terörist mi katil mi.
Emmi - Olsun, Vehhabiler yasakladıysa biz varız ya..Zamanında Abdülhamit de yasaklamıştı..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.